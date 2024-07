Zaginęła 16-letnia Dominika. Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Opolu poszukują zaginionej Dominiki Sroki. Nastolatka kilka dni temu wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze, aby usprawnić poszukiwania 16-latki, opublikowali jej zdjęcie oraz krótki rysopis. Dziewczyna ma 167 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała, a także długie włosy w kolorze ciemnego blondu i brązu.

Policja zaapelowała do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat tego, gdzie może przebywać obecnie zaginiona nastolatka, o kontakt. Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112, w najbliższej jednostce policji lub Komendzie Miejskiej Policji w Opolu (nr tel. 47 864 25 71).

Zaginięcia nastolatków. Statystyki ITAKI

W niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezes Zarządu Fundacji ITAKA, poinformowała, ilu nastolatków zaginęło w ciągu ostatniego roku. – Do Fundacji ITAKA zgłaszanych jest mniej zaginięć niż na policję. Często są one krótkotrwałe – nim rodzina je zgłosi, osoba się znajduje. W zeszłym roku zarejestrowano 2074 zaginięcia osób poniżej 18 roku życia. Około 1,5 tys. z tej liczby to zaginięcia osób w przedziale wiekowym 13-17 lat. Ucieczki są ich najczęstszą przyczyną. I, co ciekawe, jest to jedyna grupa wiekowa, w której przeważają dziewczęta – powiedziała nasza rozmówczyni.

– Nasi psychologowie przypuszczają, że wiąże się to z szybszym dojrzewaniem dziewcząt niż chłopców i dużą wrażliwością, często nawet nadwrażliwością. Ucieczki mogą mieć z tym związek, ale fundacja nie badała tej kwestii pod względem socjologicznym. W statystykach zaginięć nie są ujmowane poszukiwania opiekuńcze, czyli powtórne ucieczki oraz samowolne oddalenia się z ośrodków wychowawczych czy zakładu poprawczego – dodała Izabela Jezierska-Świergiel.

