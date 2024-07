Kobieta na prezydenta Polski. Partie są pewne, a Polacy? Wyniki sondażu są jednoznaczne

„W PiS zrobiono badania i okazało się, że w czasach zagrożenia wojną wyborcy nie są za tym, by krajowi przewodziła kobieta” – pisały w połowie czerwca dziennikarki "Wprost" Joanna Miziołek i Eliza Olczyk w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Od 2010 roku tylko jedna kobieta wystartowała w wyborach prezydenckich w Polsce. Była to Magdalena Ogórek, którą wspierał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Uzyskała 350 tys. głosów na niemal 15 mln oddanych, co dało wynik na poziomie 2,38 proc. poparcia. W 2020 roku swoich sił w wyścigu o prezydenturę miała spróbować Małgorzata Kidawa-Błońska, ale w obliczu pikujących sondaży, kandydatura na ostatniej prostej została wycofana, a jej miejsce jako kandydata PO zajął Rafał Trzaskowski.

O prawdopodobieństwo pojawienia się kandydatek na urząd prezydenta w najbliższych wyborach pytaliśmy później dr hab. Renatę Mieńkowską-Norkiene. W rozmowie z Magdaleną Frindt politolożka podkreślała, że „zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński jako podstawowe narzędzie swojego działania traktują badania opinii publicznej”.

– Kierują się sondażami, a w takim układzie nie da się abstrahować od tego, że Polacy po prostu nie popierają kobiet w kontekście prezydentury – wskazywała dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, podkreślając przy tym, że „jest światełko w tunelu”.

– W Trójmieście prezydentkami miast są wyłącznie kobiety. Widać, że coś się zmienia, na razie na poziomie lokalnym. Obywatele w wyborach samorządowych kierują się tym, że chcą mieć zrealizowane konkretne postulaty, a to kobiety są zorientowane zadaniowo, co potwierdzają badania. To jest powód, dla którego kobiety osiągają sukcesy w wyborach lokalnych, dostają się do parlamentu, ale nie prowadzą zaciętej walki o prezydenturę kraju. W tym ostatnim przypadku Polacy stawiają bardziej nie na zadaniowość, a szukają po prostu męża stanu – oceniła Mieńkowska-Norkiene.

Co o o tym sądzą Polacy? Okazuje się, że sprawa nie jest taka jednoznaczna.

Czy chciałbyś/abyś, żeby w Polsce urząd prezydencki objęła kobieta?

Na tak postawione pytanie w badaniu agencji SW Research dla „Wprost” 54,8 proc. osób odpowiedziało „tak”. Przeciwną opinię wyraża jedynie 15,6 proc. Całkiem sporo, bo aż 29,6 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania.

Nie powinno być wielkim zaskoczeniem, że to wśród kobiet pojawia się więcej odpowiedzi twierdzących (61,8 proc. wobec 10,2 proc. na „nie”). U mężczyzn te proporcje są nieco inne – 46,9 proc. do 21,7 proc. Poziom niezdecydowania jest bardziej zbliżony – odpowiedź „nie mam zdania” wybrało 27,9 proc. kobiet i 31,4 proc. mężczyzn.