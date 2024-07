Biłgoraj. Chcieli pomóc potrzebującemu. Dokonali makabrycznego odkrycia

Tuż po godzinie 18 w środę 3 lipca przy ulicy Kościuszki w miejscowości Biłgoraj w województwie lubelskim zaroiło się od służb ratunkowych. Wszystko z powodu zawiadomienia dotyczącego mężczyzny, który potrzebował pilnej pomocy.

Biłgoraj. 57-latek wymagał pilnej pomocy

Ze zgłoszenia wynikało, że 57-latek odkręcił gaz i zamierza targnąć się na swoje życie. Na miejsce została wezwana nie tylko straż pożarna i policja, ale również ratownicy medyczni i pogotowie gazowe. Ostatecznie życie mężczyzny udało się uratować. Został on przewieziony do szpitala.

To jednak nie był koniec makabrycznych wydarzeń. W mieszkaniu, w którym podjęto interwencję, znaleziono zwłoki 57-letniej kobiety. Po pierwszej analizie okazało się, że na jej ciele ujawniono rany zadane ostrym narzędziem. Policja pod nadzorem prokuratury będzie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

Według wstępnych ustaleń wszystko wskazuje na to, iż kobieta zmarła na skutek działania przestępczego. – Formalnie na ten moment nikt nie został zatrzymany – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec.

Biłgoraj. Zabójstwo na terenie miasta

Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej w miejscowości Zagumnie koło Biłgoraja doszło do innej tragedii. W jednym z domów pod miastem znaleziono zwłoki 45-letniego mężczyzny. Ranny został także drugi mężczyzna. Został on przetransportowany do szpitala, jego stan jest bardzo ciężki.

Wszczęte przez prokuraturę śledztwo jest prowadzone w kierunku zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. W ręce funkcjonariuszy trafił około 30-letni mężczyzna podejrzany o dokonanie tego czynu.

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze „Nowej Gazety Biłgorajskiej”, sprawca zabił swojego brata, a ojca ranił. – Mogę jedynie potwierdzić, że prowadzimy czynności i jest w tej sprawie wszczęte śledztwo w kierunku zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Zbrodnia została ujawniona dziś. Dla dobra śledztwa, nie podajemy na razie więcej informacji – przekazał Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

