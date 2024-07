Chłopiec został pobity, wszystko nagrano. 17-latek w rękach policji

O brutalnym pobiciu nastolatka w podwarszawskim Legionowie poinformował w środę portal gazetapowiatowa.pl. Redakcja opublikowała nagranie ze zdarzenia, na którym widać, że atakowi przyglądało się co najmniej kilkanaście osób.

Brutalne pobicie nastolatka w Legionowie

Napastnik podszedł do ofiary, kopnął ją w brzuch, a następnie zadał jej cios w głowę, po którym nastolatek upadł na ziemię. Potem oprawca kilkukrotnie kopnął go w plecy. Do leżącego chłopca podeszły dwie dziewczyny, które bezskutecznie próbowały go podnieść. Pozostali nastolatkowie nie zareagowali, a część z nich nagrywała całe zajście.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Legionowie kom. Justyna Stopińska poinformowała w rozmowie z „Wprost”, że funkcjonariusze podjęli czynności w tej sprawie po tym, jak sami natrafili na film, a następnie zostali o nim powiadomieni także przez osoby z zewnątrz.

Opublikowano nagranie. Policja zatrzymała 17-latka

Jak przekazała gazetapowiatowa.pl, zgłoszenia wpłynęły między innymi od redakcji portalu i legionowskiego radnego Sławomira Traczyka. – Efektem naszych działań jeszcze wczoraj było zatrzymanie 17-latka – przekazała w czwartek, 4 lipca kom. Stopińska.

Materiały dotyczące zdarzenia zostały już przekazane prokuraturze. Służby zajmują się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia. – Będziemy ustalać ewentualną odpowiedzialność i zakres odpowiedzialności innych osób będących na nagraniu – zapowiedziała w rozmowie z „Wprost” oficer prasowa KPP w Legionowie.

