Polski ksiądz zamknięty w białoruskim Areszcie Śledczym. Czeka go postępowanie karne

Blisko dwa miesiące temu pisaliśmy o aresztowaniu zakonników, czego dopuściły się białoruskie służby. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Polsce, do których należy jurysdykcja oblackiej Misji w Białorusi, opublikowali komunikat w tej sprawie.

Przekazano, że zatrzymano dwóch zakonników: o. Andrzeja Juchniewicza OMI (Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej) i Pawła Lemekha OMI. Służyli oni w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szumilinie, na Witebszczyźnie (pierwszy z duchownych jest proboszczem parafii). Zdarzenie miało miejsce 8 maja.

Polski duchowny spędził w białoruskim areszcie już 57 dni

Od tamtej o. Juchniewicz usłyszał wyroki za cztery rzekome wykroczenia. Za każdy z nich otrzymał 15 dni aresztu administracyjnego. Jak podaje Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, spędził już 57 dni za kratkami. Miał dopuścić się czynów opisanych w Kodeksie wykroczeń administracyjnych Republiki Białorusi – między innymi „zorganizował »bezprawną pikietę«, polegającą na umieszczeniu ukraińskiej flagi na koncie w serwisie społecznościowym” – czytamy na spring96.org.

O. Juchniewicz został przeniesiony do Aresztu Śledczego, co jest złą informacją. „Oznacza to, że wobec księdza wszczęto postępowanie karne” – czytamy. O co oskarżono zakonnika? Tego nie wiadomo.

TVP Info przypomina, że duchowny Kościoła katolickiego miał zostać wypuszczony na wolność na początku bieżącego miesiąca – 2 lipca.

Superior generalny OMI zabrał głos. Wieść o zatrzymaniu przyjął „z niepokojem”

W sprawie zatrzymania duchownych głos zabrał na początku maja Przełożony Generalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – o. Luis Ignacio Rois Alonso OMI. Przyznał, że „z niepokojem” przyjął wiadomość. Superior generalny przesłał wyrazy solidarności i wsparcia. „Dajcie nam znać, jeśli jest coś jeszcze, co możemy zrobić dla naszych braci” – powiedział. Wsparcie modlitewne zapewnił także między innymi o. Alberto Gnemmi OMI – Radny Generalny na Europę.

Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” podaje, że obecnie na Białorusi przez służby przetrzymywanych jest 1425 więźniów politycznych.



