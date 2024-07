Sezon ślubny w pełni. Ile włożyć do koperty?

W miesiącach letnich wiele par mówi sobie sakramentalne „tak”. Chociaż wesela organizowane są przez cały rok, najwięcej przyjęć przypada na okres od czerwca do września. Zaproszenie na ślub to okazja do zastanowienia się nad tym, co chcemy podarować młodej parze.

Zaproszenie na wesele. Ile dać w kopercie?

Dzień ślubu i wesela to bardzo ważny moment w życiu wielu osób. Często okazuje się też jednym z najbardziej kosztownych. Bliscy, zdając sobie sprawę z wydatków, jakie wiążą się z organizacją tego przyjęcia, często decydują się na podarowanie nowożeńcom pieniędzy. Wtedy przychodzi pytanie: ile powinno znaleźć się w kopercie?

Nie można znaleźć na nie uniwersalnej odpowiedzi. Kwota zależy od wielu czynników: zamożności gościa, jego relacji z młodą parą i rodzaju przyjęcia, na które został zaproszony. Prezent powinien wyrażać hojność osoby zaproszonej, ale nie może być dla niej dużym obciążeniem finansowym. W sytuacji, w której nie może sobie pozwolić na duży wydatek, może zdecydować się na inną formę okazania nowożeńcom swojej sympatii, np. poprzez przygotowanie ręcznie robionego podarunku.

Rodzice, dziadkowie, chrzestni. Ile włożyć do koperty?

Jeśli para zaprasza swoich gości do lokalu, uwzględnić należy cenę za tzw. talerzyk. W większych miastach w 2024 roku wynosi ona średnio 400-500 zł, choć może sięgać nawet 800 zł. W domach weselnych w mniejszych miejscowościach znaleźć można oferty od 300 zł, choć i tam ceny wciąż rosną, a kwoty w wysokości 400-500 zł przestają robić wrażenie. Nieco mniej zapłacić można za przyjęcie w remizie – 200-250 zł. Jeśli wesele organizowane jest w domu lub prywatnym ogrodzie, przygotowanie posiłków, zakup napojów i udekorowanie przestrzeni również kosztować może kilkaset złotych.

Na bardziej kosztowne prezenty decydują się chrzestni i najbliższa rodzina nowożeńców. Rodzice często dokładają się do wydatków związanych z organizacją przyjęcia lub decydują na zakup droższego podarunku. Dziadkowie i rodzeństwo zwykle wkładają do kopert więcej niż 500 zł, a chrzestni nawet powyżej 1000 zł.

