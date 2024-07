Ciało śmiertelnie potrąconego 17-latka przeciągnięto 1,5 km. Wzrasta nagroda za wskazanie sprawcy

Do tragicznego wypadku doszło 24 stycznia 2024 roku około godziny 07.15 w Cielczy (woj. wielkopolskie) na przejściu dla pieszych przy ul. Poznańskiej w kierunku Jarocina. Zdarzenie miało miejsce na wysokości przystanku autobusowego. Kierowca Seata Alhambra potrącił 17-latka, który upadł na przeciwległy pas drogi prowadzący do centrum Cielczy, a następnie w nieustalony sposób, nieustalonym pojazdem został przeciągnięty ok. 1,5 kilometra w kierunku Poznania.

Wielkopolskie. Policja poszukuje samochodu oraz kierowcy

Pomimo wykonanych przez policjantów czynności do dziś nie udało się ustalić drugiego pojazdu biorącego udział w zdarzeniu oraz jego kierowcy. O kontakt proszono m.in. kierowców, którzy w tym dniu w godz. 7.00 – 7.30 przejeżdżali ul. Poznańską w Cielczy, a swoich pojazdach mają zamontowane rejestratory. W czasie zbliżonym do wypadku w kierunku Mieszkowa przemieszczały się pojazdy podobne do Volkswagena Passata Kombi koloru ciemnoniebieskiego i Volkswagena Golfa.

Pod koniec czerwca Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę w wysokości pięciu tysięcy złotych za pomoc w ustaleniu danych pojazdu i kierowcy. W czwartek 4 lipca jarocińska policja poinformowała, że kolejne 10 tys. zł przeznaczy rodzina 17-latka.

Wypadek w Cielczy. Gdzie można przekazać informacje ws. drugiego sprawcy?

Wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę o drugim uczestniku zdarzenia, który oddalił się z miejsca, posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia drugiego pojazdu i jego kierowcy proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jarocinie pod numerem telefonu: 47 77 55200 (całodobowo) lub osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie, przy ulicy Bohaterów Jarocina 15.

