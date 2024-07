Pełnomocnik o. Rydzyka domaga się przeprosin od redakcji. Grozi skierowaniem sprawy do sądu

Tygodnik „Newsweek” opublikował artykuł pt.: „Pęka imperium Tadeusza Rydzyka. Znaleźliśmy sposób, by je stracił”. Na tekst zareagował pełnomocnik ojca Tadeusza Rydzyka oraz Fundacji „Lux Veritatis”. Mecenas Karol Prawda podkreślił m.in., że określenie „imperium Rydzyka” godzi w dobre imię toruńskiego redemptorysty, ponieważ on nie posiada takiego imperium.

Spór o określenie „imperium Rydzyka”. Pełnomocnik dyrektora Radia Maryja chce przeprosin

„Choć nie pada takie zdanie, to artykuł sugeruje, iż »imperium« mogło zostać utworzone nieuczciwie i nielegalnie” – czytamy w piśmie. W wezwaniu podkreślono również, że „przerzucanie na Fundację całego spektrum problemów, ściśle powiązanych z niestabilną gospodarczo sytuacją na świecie (wojna w Ukrainie, pandemia koronawirusa) jest niesprawiedliwe i tendencyjne”.

W dalszej części podkreślono także, że „artykuł jawnie zarzuca o. Tadeuszowi Rydzykowi antysemityzm”. Odrzucono też tezę, że Fundację Lux Veritais zakładały „osoby prywatne”. Jak wyjaśniono „Fundatorzy Fundacji, z chwilą podpisania aktu założycielskiego nie przestali przecież być zakonnikami i kapłanami”. Kolejną kością niezgody jest umieszczenie w tekście „obraźliwego określenia” – „księgowa Rydzyka”.

Sprawa skończy się w sądzie? Wcześniej podobne pismo wysłano do TVN

Dyrektor Radia Maryja wezwał redakcję do przeprosin oraz wstrzymania rozpowszechniania artykułu, który jego zdaniem zniesławia redemptorystę, Fundację i jej darczyńców. O. Tadeusz Rydzyk oraz Fundacja „Lux Veritatis” zapowiadają, że jeśli „Newsweek” nie przeprosi za naruszenie ich dobrego imienia i zniesławienie, to wtedy sprawa znajdzie finał w sądzie. Wcześniej podobne wezwanie zostało skierowane do stacji TVN.

Czytaj też:

Radio Maryja reaguje na doniesienia o o. Rydzyku. Jest apel do wiernychCzytaj też:

Ojciec Rydzyk przegrał z aktywistą, ale to dopiero „koniec początku”. „Tu nie ma szybkich rozstrzygnięć”