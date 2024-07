Superkomórka burzowa przeszła przez Mielec. Nagranie mrozi krew w żyłach

W sobotę na Podkarpaciu obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW 2. stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alerty obowiązywały od godz. 13 i będą ważne co najmniej do godz. 23. Około godz. 14:45 nad Mielcem i okolicami przeszła nawałnica.

Burza przeszła nad Mielcem

Sieć Obserwatorów Burz pokazała w mediach społecznościowych nagranie od czytelnika, która pokazywało przejście superkomórki burzowej przez Mielec. „Niestety, spowodowała ona w mieście spore szkody materialne. Siła burzy była duża” – podkreślono. Zerwane zostały m.in. linie energetyczne – podał kanał „Niebezpiecznie”. Wiatr zerwał też fragmenty pokrycia dachowego wykonanego z blachy.

„Do alarmu pożarowego doszło w Domu Kultury SCK. Na miejscu interweniowała straż. Pożaru nie stwierdzono, alarm prawdopodobnie spowodował nagły spadek napięcia sieci elektrycznej” – czytamy. Internauci chętnie dzielili się w sieci skutkami burzy. Jeden z nich pokazał, że wyrwane zostało drzewo, które pamięta jeszcze z czasów dzieciństwa. Jedno z drzew przewróciło się na budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały także samochody.

Starosta zabrał głos

„Burza tworząca się w okolicach Brzostka, Ropczyc, Sędziszowa Małopolskiego przeszła przez powiat mielecki. Silny wiatr, deszcz i opady gradu przyniosły spore zniszczenia w Gminie Przecław, w Książnicach, Goleszowie i Bożej Woli, a także w Mielcu i w gminie Padew Narodowa” – napisał Starosta Powiatu Mieleckiego.

„Cały czas pracują strażacy PSP i OSP usuwając wywrócone drzewa, elementy wystroju, zadaszenia itp. Dotychczas przyjęto 60 zgłoszeń do interwencji. W poniedziałek gminy czeka szacowanie szkód, w tym w uprawach” – dodał Kazimierz Gacek.

