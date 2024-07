Wypadek pojazdu polskich żołnierzy w powiecie hajnowskim. W akcji śmigłowiec LPR

O wypadku z udziałem polskich wojskowych poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X. Z komunikatu dowiedzieliśmy się, że w godzinach porannych żołnierze 2 Pułku Rozpoznawczego wypadli swoim pojazdem z drogi.

Wypadek z udziałem polskich żołnierzy

„Dzisiaj ok. godz. 9.00 w Makówce w powiecie hajnowskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech żołnierzy 2 Pułku Rozpoznawczego, wykonujących zadania patrolowe w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie” – czytamy w komunikacie.

„Pojazd, którym jechali, zjechał na pobocze, a następnie do rowu. Jeden żołnierz został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Białymstoku, dwaj pozostali karetką do szpitala w Hajnówce. Życiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo” – zapewniali autorzy oświadczenia.

