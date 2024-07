Nie tylko Jacek Jaworek. Kilkudziesięciu Polaków na liście poszukiwanych przez Interpol

Jacek Jaworek przed trzema laty wstrząsnął polską opinią publiczną. Mężczyzna został wskazany przez jedynego ocalałego jako morderca rodziny brata w Borowcach koło Częstochowy. Następnie, mimo szeroko zakrojonej akcji służb, Jaworek rozpłynął się w powietrzu. Szukano go nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Polacy poszukiwani czerwoną notą Interpolu

Do organów ścigania na całym świecie rozesłana została czerwona nota Interpolu. To informacja dla służb o konieczności zlokalizowania i zatrzymania wskazanej osoby. Według danych z oficjalnej strony Interpolu, poszukiwanych w ten sposób obywateli naszego kraju jest obecnie aż 51.

Oprócz Jaworka są to m.in. Kamil Żyła, poszukiwany za zabójstwo dziennikarza TVN w Parku Śląskim w Chorzowie oraz ciężkie uszkodzenie ciała innej osoby. 36-latek z Jastrzębia-Zdroju miał popełnić oba czyny w marcu 2022 roku.

Interpol pomaga ścigać także Jakuba Jakusa, który dołączył do Państwa Islamskiego. Podejrzewa się jednak, że 31-latek z Sandomierza mógł zginąć w prowincji Aleppo w 2017 roku jako jeden z zamachowców samobójców.

Ścigany czerwoną notą jest również Krzysztof Pomorski, który może być zamieszany w jedną z największych afer pedofilskich. Policyjnemu prowokatorowi wyjawił, że gwałcił i zabijał małe dziewczynki. Za sutenerstwo i morderstwo poszukuje się Rafała Zabłockiego.

Najdłużej poszukiwany Polak

Najdłużej poszukiwanym przez Interpol Polakiem jest Jan Kornas. 720letni dziś mężczyzna z Gogolina w województwie opolskim od 28 lat pozostaje nieuchwytny. Podejrzewany jest o zabicie żony.

Interpol szuka też Dawida Mirkowskiego w związku z zabójstwem 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. 26-letni podejrzany 9 maja 2022 roku miał trzykrotnie ugodzić swoją ofiarę ostrym narzędziem w klatkę piersiową.

Wciąż nie udało się też odnaleźć 40-letniego Grzegorza Włodarczyka z Lublina. Poszukuje się go w związku z zabójstwem żony w Trawnikach w województwie lubelskim w 2019 roku. Miał on zadać kilkanaście ciosów nożem, a następnie uciec z miejsca zbrodni. Wyróżnia go tatuaż gitary na lewej łydce.

