Zapierający dech w piersiach widok. Majestatyczny jeleń w tatrzańskim jeziorze

Taka sytuacja nie zdarza się zbyt często. Ale w miniony weekend szczęśliwcy spacerujący po szlaku przy Przednim Stawie mogli trafić na potężne leśne zwierzę, które postanowiło schłodzić się w upalny dzień. Na jednym z nagrań widać, jak wielki jeleń przechadza się między obserwatorami, po czym niewzruszony wchodzi do jeziora.

Zwierzę podbiło serca nie tylko turystów, ale i internautów. „Jaki piękny widok. Jakby świat nie istniał” – napisała pani Jadwiga. „Ale cudowny” – zachwycała się z kolei pani Ania, a pani Ewelina trzeźwo zauważyła, że choć „widok piękny, taki zwierzak w popłochu może zrobić krzywdę”.

Ostrożnie z dzikimi zwierzętami!

Filmy zrobiły w sieci furorę i choć nie da się ukryć, że widok jest oszałamiający, w spotkaniu z dorodnym samcem jelenia trzeba zachować ostrożność.

„Pamiętajcie, żeby nie zbliżać się do jeleni – jeśli staniemy zbyt blisko, mogą zaatakować. Pod żadnym pozorem też nie należy karmić tych zwierząt – robimy im w ten sposób krzywdę. Niestety nie raz i nie dwa widziałem takie scenki – jak turyści karmili jelenia kanapkami” – napisał na swoim profilu w serwisie X.com (dawniej Twitter) Marek Józefiak, rzecznik Greenpeace.

Przypomnijmy, że karmienie dzikich zwierząt sprawia, że te przyzwyczajają się do ludzi i podchodzą do nich coraz bliżej. Nietrudno jest także spłoszyć takiego leśnego ssaka. Wystarczy podejść zbyt blisko – a to może źle się skończyć dla zbyt śmiałych obserwatorów.

Samce mogą ważyć aż 250 kilogramów

Rzecznik Greenpeace dodał, że jeleń karpacki to największy przedstawiciel jeleni szlachetnych żyjący w Polsce. „Samce potrafią ważyć ćwierć tony. Jeleni żyje w Polsce ponad 250 tysięcy. Często polują na nie wilki, ale to dla wilków spore wyzwanie – tylko jedno na dziesięć polowań kończy się sukcesem” – czytamy we wpisie.

Jak podał Roztoczański Park Narodowy, jeleni rekordzista ważył 497 kilogramów.

