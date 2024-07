Co przeleciało nad Polską? Tajemniczy widok na nocnym niebie

We wtorkowy wieczór w social mediach huczało od przypuszczeń – czym był tajemniczy obiekt, który pojawił się na niebie? Obracający się okrąg z świetlnym punktem w środku zelektryzował wielu internautów. Zjawisko miało być widoczne około trzy minuty, można było zaobserwować je krótko po godzinie 23.

„Nieprawdopodobny widok”

Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i dziennikarz naukowy na swoim profilu „Z głową z gwiazdach” wyjaśnił, że zagadkowe zjawisko było w istocie rakietą ARIANE 6, która przeleciała nad Polską. „Ależ to był nieprawdopodobny widok” – skomentował Wójcicki.

Co ciekawe, jak dodał, to awaria rakiety była powodem wytworzenia na niebie świetlnego okręgu. „Widok który zafundowała nam rakieta ARIANE 6 podczas przelotu po 23:00 to była AWARIA silników korekcyjnych rakiety” – napisał dziennikarz. „Rakiety nie udało się ustabilizować przez co nie została zepchnięta do atmosfery, co planowano podczas tego okrążenia” – skomentował Karol Wójcicki.

Uważni obserwatorzy nieba mogli zjawisko zaobserwować jeszcze raz, około godziny 00:40. „Rakieta jest na orbicie o wysokości ponad 500 kilometrów, więc czas obiegu wynosi pewnie około 100 minut” – zapowiadał popularyzator astronomii w swoich mediach społecznościowych.

Dodał, że „wkrótce czeka nas kolejny przelot widoczny z Polski! Rakieta jest na orbicie o wysokości ponad 500 km więc czas obiegu wynosi pewnie ok. 100 minut. Kolejny przelot powinien być widoczny ok. 00:40” – podał.

ARIANE 6 wystartowała z Gujany Francuskiej

To był inauguracyjny lot największej europejskiej rakiety nośnej. ARIANE 6 wystartowała około godziny 21 polskiego czasu z centrum lotów kosmicznych ESA w Gujanie Francuskiej.

Rakieta wyniosła na orbitę 18 ładunków agencji kosmicznych, uniwersytetów, firm oraz instytutów badawczych – w tym satelitę YPSat z zamontowanymi kamerami Scanway.

