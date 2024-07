Atakował kobiety w różnych miejscach Warszawy. Jednej z nich napluł w twarz

Do komisariatu policji na Bemowie zgłosiła się jedna z pokrzywdzonych, która poinformowała o wyjątkowo przykrym incydencie podczas pracy. Szczegółowo opisała funkcjonariuszom całe zdarzenie. Ze wstępnych informacji wynikało, że po godzinie 18 do salonu fryzjerskiego wszedł nieznany mężczyzna, który podszedł do niej i dwukrotnie uderzył ją w głowę. Od razu po tym opuścił lokal.

Ataki na kobiety w Warszawie. Zatrzymano mężczyznę

Policjanci przesłuchali pokrzywdzoną i ustalili, że tego samego dnia ten sam mężczyzna naruszył nietykalność cielesną innej kobiety, pracownicy sklepu. Sprawca napluł swojej ofierze w twarz i uderzył ją w ramię. Z kolei w innym miejscu groził kobiecie pozbawieniem życia. Kryminalni namierzyli i zatrzymali agresora. Okazał się nim 54-latek.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał trzy zarzuty: dwa dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i jeden odnośnie kierowania gróźb karalnych o charakterze chuligańskim. Policjanci ustalili, że mężczyzna działał w warunkach recydywy. Był on już wcześniej karany za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, podejrzany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

