Watykan wstrzymał dekret abp. Jędraszewskiego ws. ks. Rasia. Decyzja analizowana

Abp. Marek Jędraszewski swoim dekretem próbował usunąć księdza Dariusza Rasia z zajmowanej przez niego funkcji proboszcza. Duchowny nie dawał jednak za wygraną i postanowił odwołać się od tej decyzji. Polska Agencja Prasowa we wtorek 9 lipca podała, że Watykan pozytywnie rozpatrzył pismo proboszcza i wstrzymał dekret Jędraszewskiego.

Ksiądz Raś pozostanie proboszczem

Powyższe oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy, ksiądz Dariusz Raś pozostanie proboszczem parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Jako pierwszy donosił o tym portal LoveKraków. „O decyzji Stolicy Watykańskiej miał poinformować dziś swoich najbliższych współpracowników kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski” – czytaliśmy na stronie internetowej.

Za księdzem Rasiem wstawiła się m.in. rada parafialna, która próbowała spotkać się z krakowskim metropolitą. – Jesteśmy zbulwersowani sposobem traktowania nas jako świeckich w Kościele. Często się mówi o tym, że nasza rola powinna być bardzo intensywnie brana pod uwagę – mówiła zasiadająca w radzie prof. Teresa Malecka z Akademii Muzycznej w Krakowie.

– Zwróciliśmy się z prośbą o spotkanie z arcybiskupem, żeby przedstawić nasz punkt widzenia. Usłyszeliśmy, że nie ma takiej możliwości. Pisaliśmy listy i nie ma na nie żadnej odpowiedzi. Moim zdaniem jesteśmy lekceważeni, bo zamiast odpowiedzi, dostajemy dekrety – dodawała.

Kuria nie komentuje sporu Jędraszewskiego z Rasiem

Krakowska kuria nie była chętna do komentowania sporu. Jedynie w maju tego roku rzecznik archidiecezji krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski poświęcił zagadnieniu kilka zdań. – Trzeba pamiętać, że to sprawa personalna, która nie wychodzi poza teren kurii. To sprawa między biskupem, a danym kapłanem – mówił.

– Mogę jedynie potwierdzić, że w tym momencie administratorem bazyliki jest ks. Stanisław Czernik i tam posługuje wraz z kapłanami, którzy są tam posłani już przed laty na różne funkcje – tłumaczył. – Ksiądz biskup bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się w diecezji: powołuje i odwołuje proboszczów. Bierze w ten sposób odpowiedzialność za parafie i musi podejmować decyzje w tych sprawach – dodawał.

