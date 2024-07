Setki chętnych do Legionu Ukraińskiego w Polsce. Rustem Umierow apeluje

Już teraz mają być setki chętnych do dołączenia do Legionu Ukraińskiego tworzonego na terenie Polski. Powstanie on na mocy podpisanego w poniedziałek porozumienia.

Dzięki podpisanemu w poniedziałek przez premiera Donalda Tuska i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego porozumieniu o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Ukrainą a Polską, na terenie naszego kraju utworzony zostanie Legion Ukraiński. Będzie to specjalna jednostka ochotnicza, która szkolić będzie chętnych do obrony Ukrainy. Utworzenie takiej jednostki na terenie Polski pomoże rozwiązać problem tego, w jaki sposób szkolić Ukraińców do walki, nie włączając się przy tym bezpośrednio i nie robiąc tego na terenie kraju będącego pod ciągłym atakiem wojsk rosyjskich. Wielkie nadzieje Ukrainy wobec legionu Jak tłumaczy ukraiński minister obrony Rustem Umierow, utworzenie Legionu Ukraińskiego jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pomoże to w zwiększeniu gotowości bojowej Ukrainy. Po drugie, zapewni międzynarodowe wsparcie i wyposażenie. Po trzecie – najważniejsze – da szansę mieszkającym na emigracji obywatelom Ukrainy. „Nasi ochotnicy przejdą najnowocześniejsze szkolenie od sojuszników z Polski, Litwy i innych krajów UE. (…) Legion zostanie wyposażony w najlepszy sprzęt od naszych międzynarodowych partnerów, co zwiększy jego skuteczność na polu walki. (…) Ukraińcy przebywający w Polsce i innych krajach UE będą mogli dobrowolnie włączyć się w obronę Ukrainy podpisując kontrakt z Siłami Zbrojnymi” – wymienia Rustem Umierow. Rustem Umierow apeluje do Ukraińców Decyzja ta ma niemałe znaczenie dla stosunków polsko-ukraińskich. „Inicjatywa ta świadczy o niezachwianym wsparciu i solidarności naszych europejskich partnerów, a także gotowości stanięcia ramię w ramię z Ukrainą” – pisze ukraiński minister obrony. Rustem Umierow zwrócił się także z apelem do obywateli Ukrainy mieszkających w Europie, aby przyłączyli się do powstającego Legionu Ukraińskiego. „Wasz wkład jest nieoceniony w naszej walce o wolność i niepodległość. Każdy Twój krok przybliża nas do zwycięstwa!” – apeluje. Nieoficjalnie: Setki chętnych Choć legion jeszcze nie powstał, już teraz ma być wielu chętnych do dołączenia. Setki Ukraińców mieszkających w Polsce wyraziły już chęć wstąpienia do ukraińskiego legionu, który ma być szkolony w naszym kraju – informuje nieoficjalnie RMF FM. Według danych Eurostat na 31 maja br. w całej Unii Europejskiej z tymczasowej ochrony korzysta 4,3 mln uchodźców z Ukrainy. W samej Polsce, która pod tym względem plasuje się na drugim miejscu, tymczasową ochroną objętych jest ponad 950 tys. uchodźców. Wielu z nich jest potencjalnymi kandydatami do dołączenia do legionu. Czytaj też:

Polska będzie strącać rosyjskie rakiety nad Ukrainą? Ministrowie komentują: Prowadzone są rozmowyCzytaj też:

Gen. Polko: Ukraińcy oczekują deklaracji, że nie będą upokarzani w poczekalni NATO