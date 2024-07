Atak na szpital dziecięcy w Kijowie. Warszawa deklaruje gotowość przyjęcia pacjentów

Podczas poniedziałkowego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę jedna z rakiet spadła na szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie. W ostrzale największej tego rodzaju kliniki w kraju zginęły dwie dorosłe osoby, a kolejnych kilkadziesiąt, w tym mali pacjenci, zostało rannych.

Atak na szpital w Ukrainie. Izabela Leszczyna reaguje

Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła we wtorek, że warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka wyraziło gotowość przyjęcia na swoje oddziały dzieci, które muszą kontynuować leczenie. Zaznaczyła, że od początku wojny do placówki trafiło 2200 małych pacjentów z Ukrainy. – Teraz, w tej niezwykle trudnej sytuacji, absolutnie Centrum Zdrowia Dziecka jest gotowe, żeby znowu pomagać – zapewniła.

Polityk podkreśliła, że sytuacja w klinice Ochmatdyt jest bardzo trudna. – W szpitalu było ponad 600 małych pacjentów, z czego 50 zostało rannych. Zdecydowana część tych dzieciaków, które miały mieć planowe operacje, została odesłana do domów ze względu na ich bezpieczeństwo – wyjaśniła.

Mali pacjenci z Kijowa mogą trafić do Warszawy

– Szpital stara się wrócić do – jeśli to w ogóle możliwe – normalnego funkcjonowania – dodała Leszczyna. Poinformowała, że tymczasowo część pacjentów przeniesiono do innych placówek w mieście, jednak w najbliższych dniach zapaść muszą dalsze decyzje. Chodzi przede wszystkim o to, które dzieci najbardziej potrzebują pomocy i kwalifikują się do transportu do innego kraju.

– Te decyzje będą podejmowali ukraińscy lekarze w koordynacji, porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy – wyjaśniła minister. Zaznaczyła też, że rozmawiała już z szefem ukraińskiego resortu zdrowia Wiktorem Liashko, a dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka doktor Marek Migdał pozostaje w kontakcie z szefem ostrzelanej placówki. – Bardzo cieszę się, że nasze Centrum Zdrowia Dziecka jest gotowe i lekarze pomogą tym wszystkim, którzy będą tego potrzebować – podsumowała Leszczyna.

