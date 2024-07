Rozłam w Konfederacji? Europoseł o przyszłości trójki polityków

Stanisław Tyszka poinformował w mediach społecznościowych o powołaniu nowej grupy politycznej w europarlamencie, w której został wybrany wiceprzewodniczącym – Europie Suwerennych Narodów. We frakcji znajdą się także inni europosłowie Nowej Nadziei: Ewa Zajączkowska-Hernik oraz Marcin Sypniewski. Grupa liczy na razie 25 członków i wchodzą do niej europosłowie z Niemiec, Francji, Bułgarii, Węgier, Czech i Słowacji.

„To jest zwieńczenie ponad miesiąca trudnych negocjacji. Uznaliśmy, że aby skuteczniej walczyć o interesy Polski w PE, lepiej stworzyć grupę niż pozostać niezrzeszonymi. W tej grupie wynegocjowaliśmy też najsilniejszą pozycję. Z naszymi sojusznikami będziemy przeciwstawiać się szaleńczej polityce klimatycznej UE, zagrażającej stabilności naszych państw i Europy polityce imigracyjnej, i próbom budowy europejskiego superpaństwa” – tłumaczy Tyszka.

Potwierdziły się plotki ws. Konfederacji. „Czekamy na ataki politycznej konkurencji”

„Łączy nas wiele, czasem się różnimy, ale w polityce międzynarodowej, by skutecznie działać, trzeba starać się budować sojusze. Z pozostałymi trzema europosłami Konfederacji będziemy oczywiście ściśle współpracować. Nie ma żadnego rozłamu, walczymy wspólnie dla dobra Polski. A teraz czekamy na ataki mainstreamowych mediów i naszej politycznej konkurencji zaskoczonej, że debiutanci w PE powołali swoją grupę” – dodaje.

„Wow! Fajnie! Ci ‘posłowie z Niemiec’ to z tej samej AfD, którzy mówią o np. Dolnym Śląsku (z którego zostałeś wybrany), że to Wschodnie Niemcy? Najs…” – skomentował wpis europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Z Konfederacji do europarlamentu zostali wybrani również Anna Bryłka, Tomasz Buczek i Grzegorz Braun.

Część Konfederacji wybrała grupę polityczną w europarlamencie. Co z Anną Bryłką?

„Potwierdzam, że nie dołączę do wspólnej frakcji z niemiecką AfD. Stosunek tej partii do Nord Stream I i Nord Stream II oraz wypowiedzi niektórych członków ugrupowania, które są wprost sprzeczne z polskim interesem narodowym, nie pozwalają myśleć o zbudowaniu zaufania i konstruktywnej współpracy w jednej grupie politycznej” – zaznaczyła Bryłka.

„W Parlamencie Europejskim chcę reprezentować interesy Polski i Polaków. Deklaruję jednocześnie współdziałanie z każdą europejską siłą, która chce powstrzymać pełzającą federalizację, masową i niekontrolowaną imigrację oraz Europejski Zielony Ład – podsumowała polityk Konfederacji.

