Agata Duda skradła show podczas wizyty w USA. Od tych stylizacji trudno oderwać wzrok!

Andrzej Duda przebywa z wizytą w Waszyngtonie, gdzie w dniach 9-11 lipca trwa szczyt NATO z okazji 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Podczas pobytu w USA prezydentowi towarzyszy Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama, chociaż nie uczestniczy w oficjalnych rozmowach na najwyższym szczeblu, także ma napięty harmonogram.

Galeria:

Agata Kornhauser-Duda zadaje szyku podczas wizyty w USA

Agata Kornhauser-Duda zadaje szyku podczas wizyty w USA



W polskiej ambasadzie w Waszyngtonie żona Andrzeja Dudy potkała się z weteranem bitwy o Monte Cassino, płk. Romualdem Lipińskim. Jak czytamy w informacji przekazanej przez Kancelarię Prezydenta, weteran rozmawiał z Agatą Dudą o codzienności życia na obczyźnie, wspomnieniach z czasów wojennych oraz osobistych doświadczeniach związanych z bitwą pod Monte Cassino.

Pierwsza Dama odwiedziła również Narodowe Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Waszyngtonie oraz spotkała się z przedstawicielami polonijnego oddziału Fundacji Przyjaciół Jana Pawła II. – Amerykańska Polonia jest niezwykle aktywna w sprawach polskich, co jest niezwykle ważne i za co serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że podtrzymujecie Państwo ideę św. Jana Pawła II, który dla nas Polaków znaczył tak wiele – powiedziała. Uwagę przykuła stylizacja Pierwszej Damy. Agata Duda postawiła na długą kwiecistą sukienkę z rękawem 3/4 w odcieniach beżu i fioletu. Do tego dobrała beżowe szpilki.

Od stylizacji Agaty Dudy ciężko oderwać wzrok!

W pierwszym dniu szczytu NATO Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda wzięli również udział w uroczystości z okazji 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. – To bardzo ważna rocznica: 75 lat od czasu podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego i 25 lat obecności Polski w NATO. Gdybyśmy nie byli od 25 lat częścią NATO, a Rosja wyglądała tak, jak dziś wygląda, z całą pewnością bylibyśmy w dużo trudniejszej sytuacji niż jesteśmy – komentował prezydent.

Na uroczystości Pierwsza Dama pojawiła się w klasycznej błękitnej marynarce, którą zestawiła ze spódnicą o długości 7/8 w tym samym kolorze. Stylizację uzupełniała przypięta do górnej części kostiumu ozdoba przypominająca kokardę oraz jasne buty na wysokim obcasie.

Czytaj też:

Ostra reakcja Tuska na ruch Dudy. „Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd”Czytaj też:

Andrzej Duda o depenalizacji aborcji. Jasne stanowisko prezydenta