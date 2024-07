„Niedyskrecje”. Nowe nazwisko wśród kandydatów na prezydenta z PiS. Obiecujące badania

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, zeznawał przed komisją śledczą do sprawy tzw. afery wizowej. Komisja jak to komisja – ma nowego przewodniczącego, bo poprzedni, czyli Michał Szczerba opływa już w dostatki w Parlamencie Europejki, ale obyczaje stare.

Szczerbę na stanowisku przewodniczącego komisji zastąpił Marek Sowa, ale to w żaden sposób nie dodało komisji powagi ani merytoryczności.

To, co się przebiło z posiedzenia komisji do opinii publicznej, to wymiana zdań między Obajtkiem, a posłanką Polski 2050 Aleksandrą Leo, która zaatakowała byłego szefa Orlenu, że błaznuje i „szczerzy swoje słynne sztuczne zęby”. Na co usłyszała, że ona prezentuje botoks.

Internauci po zeznaniach Obajtka orzekli, że wygrał on starcie z komisją. I nic dziwnego, ponieważ śledczy chcieli udowodnić, że skoro były prezes Orlenu odpowiada za inwestycje koncernu, to tym samym jest odpowiedzialny za ściągnięcie tysięcy obcokrajowców na rozmaite budowy w ramach tych inwestycji.