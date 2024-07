Europoseł PiS stwierdził, że wojsko nie dostało wypłaty. „Sabotaż względem własnego państwa”

„Komunikat z Jednostek Wojskowych: dobrowolna zasadnicza służba wojskowa nie dostała wypłaty! Po emocjach na grupach dyskusyjnych oraz forach jest totalne rozczarowanie i żenada. Nikt z władz MON ani WOG nie tłumaczy powodów takiej sytuacji!” – napisał w mediach społecznościowych Dominik Tarczyński. „Szanowny Panie Pośle. Sprawdziliśmy. Powiela Pan fałszywe informacje. Prosimy tego nie robić” – odpowiedziało krótko Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dominik Tarczyński nie wierzy w zapewnienia Ministerstwa Obrony Narodowej

„Powielam? Zatem nie tylko ja o tym piszę? Skąd relacje na forach żołnierzy na temat braku wypłaconych pensji? Wymyślili sobie? Informację dostałem z pierwszej ręki, od żołnierza, który nie dostał swojego wynagrodzenia. Proszę o szczegółowe wyjaśnienia, a nie zbywanie mnie tekstem ‘fałszywa informacja’” – zareagował europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

„Panie Pośle, proszę nie rozpowszechniać fake newsów. Są to informacje nieprawdziwe. W dobie panującej dezinformacji zachowajmy rozsądek” – skomentowało z kolei Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. „Tarczyński jak zwykle kłamie. Kłamstwa na temat własnej armii to sabotaż względem własnego państwa” – dodał z kolei wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Ile zarabia żołnierz?

Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia tj. dodatku specjalnego, dodatku służbowego, dodatku za długoletnią służbę wojskową, dodatku motywacyjnego, dodatku kompensacyjnego lub dodatku wyrównawczego. Wynagrodzenie zasadnicze jest zależne od stopnia i wynosi: szeregowi – od 6000 do 6500 zł, podoficerowie – od 6900 do 8000 zł, oficerowie – od 8400 do 13 200 zł, generałowie – od 14 100 do 20 900 zł.

