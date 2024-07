Rydzyk o trzech kontrolach. „Chcą znaleźć cokolwiek”

W dniach 13-14 lipca miała miejsce 33. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Na wstępie kilka słów powiedział o. Tadeusz Rydzyk. Założyciel i dyrektor Rada Maryja wymienił duchownych, którzy zjawili się na wydarzeniu, a potem zaczął mówić o osobach świeckich. W pewnym momencie o. Rydzyk wspomniał o dyrektor finansowej Lux Veritatis Lidii Kochanowicz-Mańk.

– Też ma niełatwo. Czy mam powiedzie, pani dyrektor, mówić? – zapytał. – Prócz tej ogromnej pracy, którą mamy w związku z radiem, telewizją, Lux Veritatis. Wiecie, że nam wstrzymali zakończenie wystawy stałej (w Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu – red.), która jest własnością państwa? Mamy w tej chwili tylko równocześnie trzy kontrole. Chcą znaleźć cokolwiek, 12 osób codziennie nas kontroluje – powiedział.

O sprawach finansowych mówił także o. Jan Król. – Mówi się o tym, że Ojciec Dyrektor dostał setki milionów złotych i dodają, że teraz „ojciec Rydzyk” żadnych pieniędzy nie dostanie, dlatego musiał podnieść cenę kawy i ciasta. Jeżeli to wystarczyłoby, żeby o złotówkę podrożała kawa, herbata, ciasto, to marne były to pieniądze, skoro w jednej kawiarni, wcale nie dużej, można by to odrobić – powiedział redemptorysta.

– Owszem, Ojciec Dyrektor dostaje pieniądze, ale to jest emerytura z ZUS i to są naprawdę niewielkie pieniądze, ale Ojciec Dyrektor nie bierze tych pieniędzy na swoje konto, bo go nie ma. Ojciec Dyrektor przekazuje te pieniądze na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zatem, jeżeli ktokolwiek pisze lub mówi, że Ojciec Dyrektor dostawał pieniądze od rządu, od kogokolwiek, to po prostu kłamie – dodał o. Król.

Redemptorysta zauważył, że Radio Maryja ma tylko jednego sponsora. – Nie jest to rząd. Nigdy nie występowaliśmy do rządu, żeby finansowo wpierał Radio Maryja i nie mamy o to pretensji. Jedynym sponsorem Radia Maryja jest Rodzina Radia Maryja, są słuchacze w Polsce i poza jej granicami. To Wy jesteście tymi, którzy utrzymują Radio Maryja i za to dziękujemy Wam z całego serca – podsumował o. Król.

