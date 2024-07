Mandat za jazdę w okularach przeciwsłonecznych? Przepisy nie są jednoznaczne

Ostre słońce może wpływać na widoczność na drodze, utrudniając kierowcom poruszanie się samochodem. Często oślepia, skutecznie uniemożliwiając zauważenie pieszych, rowerzystów lub innych pojazdów. Aby temu przeciwdziałać, można użyć daszku przeciwsłonecznego w aucie. Na wypadek potrzeby założenia okularów przeciwsłonecznych podczas jazdy należy je trzymać w miejscu, gdzie można po nie łatwo sięgnąć, bez odrywania wzroku od drogi.

Mandat za jazdę w okularach przeciwsłonecznych. Kiedy grozi?

Polskie przepisy ruchu drogowego nie precyzują jednoznacznie kwestii noszenia okularów przeciwsłonecznych podczas prowadzenia pojazdu, ale istnieje możliwość dostania mandatu. Staje się to wtedy, gdy policjant uzna, że okulary ograniczają widoczność, co prowadzi do zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze. Przykładem mogą być okulary z bardzo ciemnymi soczewkami, które ograniczają widoczność w warunkach niskiego oświetlenia, np. podczas zmierzchu lub jazdy w tunelu.

Mandat można za to dostać za jazdę bez okularów w przypadku wady wzroku. Niestosowanie się do wyniku orzeczenia lekarskiego, podczas poruszania się pojazdem to nie tylko łamanie prawa, ale także narażane bezpieczeństwa naszego i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Grozi za to do 1,5 tys. zł mandatu. Kierowcy może zostać także zatrzymane prawo jazdy.

Kary za jazdę bez zwykłych okularów

Dokładne informacje o wadzie wzroku można sprawdzić na rewersie prawa jazdy w rubryce nr 12. Znajdują się tam liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub zawierają dodatkowe informacje. 01.01 oznacza okulary, 01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e), 01.03 – okulary ochronne, 01.04 – szkła przyciemnione, 01.05 – przepaska na oko, a 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe.

