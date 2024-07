Prokuratura potwierdza zatrzymanie Marcina Romanowskiego. Jest komunikat

Zgodnie z komunikatem poseł Marcin Romanowski zostanie teraz doprowadzony do Prokuratury Krajowej. Przeprowadzenia zostaną z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego. „Po doprowadzeniu Marcina Romanowskiego do Prokuratury Krajowej prokurator przedstawi mu zarzuty i przesłucha go w charakterze podejrzanego” – przekazał prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura Krajowa wydała komunikat ws. zatrzymania Marcina Romanowskiego

„W toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie Marcinowi Romanowskiemu zarzutów popełnienia 11 przestępstw, w tym brania udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa” – informuje prok. Przemysław Nowak.

Zgodę na ewentualne zatrzymanie posła wydał w piątek Sejm. Po otrzymaniu dokumentów prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Marcinowi Romanowskiemu zarzutów, a następnie postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej.

Zatrzymania dokonali w poniedziałek agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak tłumaczy Prokuratura Krajowa, potrzeba zatrzymania posła wynikała przede wszystkim z z„achodzącej w sprawie uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania”, czyli tzw. obawa matactwa procesowego, oraz „z potrzeby niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego”.

