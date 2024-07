Młodzież obrażała polskich żołnierzy. Doszło do przepychanek

Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, można zobaczyć grupę młodzieży, która idzie w kierunku żołnierzy, którzy służą na polsko-białoruskiej granicy. Wznoszą okrzyki m.in. "je***c mur" oraz "wypie***". Po chwili dochodzi do przepychanek.

Oświadczenie w związku z zajściem wydało MON.

W nocy z 13 na 14 lipca 2024 roku żołnierze pełniący służbę na granicy zostali zaatakowani przez grupę około 20 osób. Doszło m. in. do naruszenia nietykalności cielesnej żołnierzy poprzez naplucie na mundur oraz wykonywanie obraźliwych gestów i kierowanie wulgarnych haseł. O zdarzeniu natychmiast poinformowano Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową i Policję, która prowadzi czynności wyjaśniające. W tej chwili wszystko jest wyjaśniane przez służby. Do tej pory przesłuchano 17 osób – przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej.