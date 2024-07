Młodzież zaatakowała żołnierzy przy granicy. Mamy najnowsze informacje

Policja zapewnia, że prowadzi czynności ws. ataku młodzieży na polskich żołnierzy przy granicy z Białorusią, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę. Oto co do tej pory wiadomo.

– Wykonujemy czynności. Ustaliliśmy już dane kilkunastu osób biorących udział w tym zdarzeniu. Te czynności posuwają się naprzód. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, który pozwoli określić wszelkie okoliczności, precyzyjny przebieg tego zdarzenia, a także odpowiedzialność osób w nim biorących udział nie tylko w zakresie prawa karnego, ale również prawa wykroczeń – przekazał w rozmowie z „Wprost” podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku. Atak na żołnierzy na granicy Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Na opublikowanych w sieci nagraniach widoczna jest grupka młodzieży, która zachowuje się wulgarnie wobec napotkanych żołnierzy. Przykładowo młoda dziewczyna wymachuje pochodnią, podczas gdy inni pokazują wulgarne gesty i ślą pod adresem mundurowych wyzwiska. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała policja. – Pierwsze informacje na temat tego zdarzenia dotarły do nas na tyle późno, że gdy policjanci pojechali tam na miejsce, niestety, nikogo z tych uczestników już nie było – wytłumaczył podinsp. Tomasz Krupa. Czynności rozpoczęto kolejnego dnia. – Między innymi otrzymaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a także przesłuchaliśmy żołnierzy, którzy tam byli – przekazał rzecznik. Łącznie to kilkanaście osób. – Z tych informacji przekazanych przez żołnierzy rysuje się pewien obraz przebiegu tego zdarzenia. W zachowaniach osób możemy doszukać się sytuacji związanych z znieważeniem funkcjonariusza publicznego, a także w jednym przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z naruszeniem nietykalności jednego z żołnierzy – dodał podinsp. Tomasz Krupa. MON wzywa do priorytetowego działania Na atak na żołnierzy zareagowało także Ministerstwo Obrony Narodowej, które już w poniedziałek informowało, że „doszło m. in. do naruszenia nietykalności cielesnej żołnierzy poprzez naplucie na mundur oraz wykonywanie obraźliwych gestów i kierowanie wulgarnych haseł”. Szef resortu i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o objęcie szczególnym nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie. „Zwracam się z prośbą o możliwie priorytetowe potraktowanie sprawy z uwagi na konieczność obrony honoru polskiego żołnierza oraz munduru Wojska Polskiego” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Czytaj też:

