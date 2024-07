Polka z ważnym stanowiskiem w UE. Wygrała już w pierwszej turze

We wtorek 16 lipca Parlament Europejski zdecydował, że funkcję szefowej tej instytucji przez kolejną kadencję będzie sprawować pochodząca z Malty Roberta Metsola. Do obsadzenia było również 14 stanowisk wiceprzewodniczących.

Ewa Kopacz została wiceszefową PE

Wśród kandydatów zgłoszonych przez Europejską Partię Ludową, oprócz Estebana Gonzaleza Ponsa z Hiszpanii oraz Niemki Sabine Verheyen, znalazła się Ewa Kopacz. Była szefowa polskiego rządu pełniła te funkcję także w poprzedniej kadencji.

– Będę oczywiście szczęśliwa, jeśli uda się na sali plenarnej w Strasburgu uzyskać tę nominację, bo wiąże się to z kontynuacją pracy, którą do tej pory prowadziłam. Najbardziej interesujące dla mnie portfolio to to, które dotyczyło dzieci, czyli koordynator ds. praw dziecka- mówiła jeszcze przed ogłoszeniem wyników głosowania Ewa Kopacz.

Głosowanie przebiegło pomyślnie dla europosłanki KO – jej kandydatura przeszła już w pierwszej turze. Była polska premier zdobyła 572 głosy, co dało jej drugi wynik za Sabine Verheyen, która uzyskała 604 głosy.

O stanowisko wiceszefowej PE ubiega się także inna Polka. Grupa Europa Narodów Suwerennych pod przewodnictwem skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec zaproponowała Ewę Zajączkowską-Hernik z Konfederacji.

Głosowanie nad kandydatami na wiceszefów PE- zasady

Głosowanie nad kandydatami na wiceszefów PE jest anonimowe i odbywa się w kilku turach. W pierwszej europosłowie mogą wybrać od 8 do 14 kandydatów. Tym samym szacunkowo po pierwszej turze obsadzonych powinno zostać sześć miejsc wiceprzewodniczących. Druga tura ma więc za zadanie wyłonić pozostałych ośmiu polityków.

Jeśli połowa kandydatów nie otrzyma większości absolutnej, wówczas konieczne jest przeprowadzenie trzeciej tury. Tutaj do wyboru kandydata wystarczy już zwykła większość. W przypadku remisu stanowisko obejmuje starszy polityk.

