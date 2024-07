41-latek wtargnął do miejskiego ratusza. Zaczął oblewać farbą ściany

Świadkowie opowiadają, że 41-letni mężczyzna wszedł do ratusza w Grudziądzu pod pretekstem poszukiwania pracy. Kiedy jednak próbował wtargnąć do gabinetów prezydenta miasta i jego zastępcy, urzędnicy zorientowali się, z kim mają do czynienia.

Incydent w ratuszu w Grudziądzu

Agresor nie mógł zrealizować swojego pierwotnego planu, więc zaczął oblewać farbą drzwi gabinetów, ściany ratusza oraz tablicę informacyjną. Po opróżnieniu wiadra, uciekł z miejsca zdarzenia. Urzędnicy wezwali policję.

Rzecznik prezydenta Grudziądza Karol Piernicki tłumaczył dziennikarzom, że w ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta z przedstawicielami wydziałów zarządzania kryzysowego oraz organizacyjnego, a także straży miejskiej.

Sprawcę zatrzymano po dwóch godzinach, zaledwie kilka ulic od ratusza. – 41-letni mieszkaniec Grudziądza na razie nie wyjaśnił powodu swojego zachowania – mówił w rozmowie z portalem tvp.info asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy KMP w Grudziądzu. Podkreślał, że zatrzymany był trzeźwy.

Prezydent Grudziądza skomentował akt wandalizmu

Prezydent Maciej Glamowski do całego zamieszania odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Kolejne granice, będące efektem szerzenia mowy nienawiści, zostały przekroczone i przeszły w czyny. Tego rodzaju wydarzenia są niedopuszczalne, a jednocześnie bardzo niepokojące” – pisał na Facebooku.

„Dlatego podejmę zdecydowane i radykalne kroki, aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich pracowników Urzędu. Wkrótce wdrażać będziemy konkretne działania, by eliminować takie sytuacje. Dziękuję za sprawne działanie wszystkich naszych służb, w tym Policji, która już ujęła sprawcę tego czynu” – pisał dalej.

