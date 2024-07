Rozliczenie PiS. Minister Bodnar odczytał listę 20 śledztw prokuratorskich

Minister Adam Bodnar przedstawi opinii publicznej skalę nieprawidłowości, którymi zajmuje się obecnie prokuratura. Podkreślał, że jest to kolosalne zadanie.

Adam Bodnar o rozliczeniach rządów PiS

– Od stycznia 2024 roku zmagamy się w Polsce z procesem rozliczeń za dokonane naruszenia prawa w latach 2015-2023. Jest to proces trudny, skomplikowany ze względu na skalę wyzwań, liczbę spraw. Chciałbym podkreślić, że o wielu tych sprawach wiemy dzięki zaangażowaniu dziennikarzy śledczych. Warto docenić też rolę Najwyższej Izby Kontroli, niektóre jej raporty brzmią wręcz jak akty oskarżenia – mówił na starcie konferencji prasowej.

Minister przytoczył następnie 20 najważniejszych postępowań, którymi zajmuje się prokuratura:

Pierwsza to sprawa Funduszu Sprawiedliwości, powszechnie znana i dotycząca sprzeniewierzenia środków na rzecz różnych podmiotów, które w oszukańczy sposób uczestniczyły w procedurach konkursowych Przetrzymywanie akt dotyczących ojca Zbigniewa Ziobro Wykorzystywanie oprogramowania Pegasus do inwigilacji Grupa nadużyć dokonywanych w Orlenie Wyłudzenie środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Kilometrówki Ryszarda Czarneckiego Działania podkomisji smoleńskiej i niszczenie dowodów Sprawa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Sprawa Willa+, wydatkowanie środków z MEiN Wybory kopertowe Skrzynka pocztowa pana Dworczyka i kasowanie jej zawartości Remont Prokuratury Krajowej na ulicy Postępu 3 Afera hejterska w wymiarze sprawiedliwości Afera respiratorowa Zakupy w czasie pandemii środków ochrony indywidualnej Afera wizowa Finansowanie kampanii wyborczej ze środków Rządowego Centrum Legislacji Sprawa Collegium Humanum Lasy Państwowe i wykorzystanie Funduszu Leśnego Sprawa oprogramowania Hermes

Sprawa Marcina Romanowskiego

Po tym wyliczeniu minister Bodnar pochylił się uważniej nad sprawą Marcina Romanowskiego. – Materiał dowodowy w tej sprawie wskazał na dostatecznie udowodnione podejrzenie, że pan poseł Marcin Romanowski mógł popełnić 11 przestępstw, polegających na udziale w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu poprzez przekraczanie uprawnień, poświadczanie nieprawdy, wyrządzanie wielkiej szkody w mieniu Skarbu Państwa. I ta kwota związana z zarzutami wobec pana Romanowskiego wynosi ponad 112 mln zł – zaczął.

– Wobec tych ustaleń Prokurator Generalny 19 czerwca przekazał do marszałka Sejmu RP wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej. Ten wniosek dotyczył też zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Głównym motywem dla tych ostatnich była obawa mataczenia i ukrywania dowodów. Prokuratorzy uważali, że postępowanie ma charakter rozwojowy i obejmuje więcej osób, co może skutkować kolejnymi zatrzymaniami. Sejm wyraził zgodę – przypominał.

– Chciałbym podkreślić, że sprawa posiadania statusu członka zastępczego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przez pana Romanowskiego jest znana od początku. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek czynności zarówno Prokurator Krajowy, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości podjęły się przeanalizowania stanu prawnego i zbadania kwestii funkcjonowania ewentualnego immunitetu w stosunku do posła Romanowskiego – mówił dalej Bodnar.

– Prokuratura ustaliła, że immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie wyłącza możliwości zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w związku z przestępstwem popełnionym przez posła na Sejm RP i to jeszcze w czasach niezwiązanych z jego aktualnym statusem – kontynuował.

– Wczorajsza decyzja sądu ws. braku zastosowania aresztu tymczasowego nie przekreśla w żaden sposób śledztwa prokuratury ws. afery w Funduszu Sprawiedliwości ani dowodów zebranych w tej sprawie. Nadal mamy grono osób podejrzanych, rozwojowy etap postępowania i nadal dowody wskazują na możliwość popełnienia tych przestępstw, o których mówiłem – tłumaczył Bodnar. Dodał, że takie decyzje rozpatrywane są przez sądy dwóch instancji. Przyznał, że polscy urzędnicy zwrócą się do unijnych polityków z pytaniem o zakres tamtejszych immunitetów.

