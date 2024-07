Nieprawidłowości w organizowaniu pikników 800 plus. Ministerstwo zawiadamia prokuraturę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłą szefową tego resortu Marlenę Maląg oraz byłą dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w MRiPS. Za władzy PiS – w roku wyborczym – odbyło się około 140 imprez 800 plus z udziałem polityków tej partii. Wydano na to ponad osiem milionów złotych.

Licznych nieprawidłowości dopatrzyła się Najwyższa Izba Kontroli. Wątpliwości co do wydatkowania środków przez poprzednie władze pojawiły się również po stronie obecnego kierownictwa resortu. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że właśnie w związku z uzasadnionym podejrzeniem działania na szkodę interesu publicznego skierowano odpowiednie wniosku do prokuratora generalnego Adama Bodnara i Państwowej Komisji Wyborczej.

Chodzi o podejrzenia popełnienia przestępstwa nadużycia władzy oraz podejrzenie naruszenia przepisu kodeksu wyborczego dotyczącego udzielania komitetowi wyborczemu korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy lub jej przyjmowania w jego imieniu.

Dziemianowicz-Bąk wyjaśniała na konferencji prasowej, że w zawiadomieniu wobec byłej dyrektor zawarto też zarzut dotyczący niecelowego zakupu powierzchni reklamowej w ramach kampanii „Rząd blisko seniorów”.

Wkrótce więcej informacji