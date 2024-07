Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Rosji wraz z Rosyjskim Towarzystwem Wojskowo-Historycznym w 80. rocznicę operacji brzesko-lubelskiej po raz pierwszy opublikowały odtajnione dokumenty archiwalne – poinformował portal histrf.ru. Operacja została przeprowadzona w dniach 18 lipca – 2 sierpnia 1944 r.

Zniszczenie niemieckich wojsk w środkowej i wschodniej Polsce. Rosja odtajnia archiwalne dokumenty

Ujawniono 23 materiały, które zawierają wielostronicowe dzienniki działań bojowych, rozkazy, plany i inne dokumenty operacyjne dotyczące planowania operacji ofensywnej mającej na celu pokonanie zgrupowania wojsk niemieckich Brześć-Lublin.

– Zgodnie z planem radzieckiego dowództwa, oddziały Armii Czerwonej miały dotrzeć do Wisły, omijając brzeski rejon umocniony od północy i południa oraz pokonując brzesko-lubelskie zgrupowanie wojsk niemieckich – skomentował badacz Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego. Ramazan Urusow zgodnie z rosyjską doktryną ocenił, że „po wyzwoleniu sowieckiej Białorusi sowieckie dowództwo miało dogodne warunki do wyzwolenia Polski”.

Operacja brzesko-lubelska. Rosja po raz pierwszy opublikowała odtajnione dokumenty archiwalne

Dane z dokumentów mają dowodzić szybkiemu przebiegu operacji. „…oddziały armii niespodziewanie uformowały się w kierunku Wisły i zdobywszy niewielki przyczółek na jej zachodnim brzegu, rozpoczęły zdecydowaną ofensywę na zachód i pod koniec miesiąca w wyniku bitew rozszerzyły przyczółek do 50 kilometrów wzdłuż frontu i 12-15 km głębokości, wyzwalając w ten sposób do 300 kilometrów kwadratowych terytorium Polski i ponad 120 miejscowości” – podkreślono.

„Wróg, stawiając zacięty opór, wielokrotnie przechodził do wściekłych kontrataków, próbując powstrzymać natarcie naszych wojsk, dwukrotnie podejmując kontrofensywę, za każdym razem wprowadzając do walki duże siły piechoty i czołgów oraz przeprowadzając zmasowane naloty, ale wszystko to nie przyniosło nieprzyjacielowi sukcesu” – podsumowano.

