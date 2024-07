Córka Kaczyńskiej studiuje w Korei. Cena za semestr zwala z nóg

Córka Marty Kaczyńskiej „wygląda jak modelka” – tak jej urodę oceniały już lata temu media. Jak się okazało, Ewa przeprowadziła się do Korei, by tam rozpocząć studia. Ile trzeba zapłacić za jeden semestr w jednej z najlepszych uczelni w kraju – Yonsei University? Dziennikarzom udało się to ustalić.

Marta Kaczyńska ma troje dzieci: Martynę – która przyszła na świat w 2007, Stanisława – którego urodziła sześć lat temu i Ewę. Jej najstarsza córka ma już 21 lat i maturę dawno za sobą. Jak się okazuje, nie chciała kontynuować nauki w Polsce, ale za cel obrała Seul. Córka Kaczyńskiej studiuje na chrześcijańskim uniwersytecie Jak czytamy na oficjalnej stronie Yonsei University – to chrześcijańska uczelnia w Seulu. Założono ją w 1957 roku. W 2022 roku studiowało tam blisko 30 tysięcy osób. Ukończyło go wiele znanych osobistości – między innymi Koo Bon-Moo – były prezes LG Group, założyciel i dyrektor generalny Daewoo Group – Kim Woo-Jung czy były prezes Grupy Hyundai – Chung Mong-Hun. „Fakt” podaje, że nie wiadomo, na jakim kierunku studiuje Ewa. Nie jest jednak tajemnicą, że „zaczęła karierę w modelingu”. O jej urodzie już przed laty rozpisywały się portale. Jastrząb Post pisał, że łatwo można wywróżyć jej sukces we wspomnianej branży. Redakcja wskazywała na jej smukłą sylwetkę czy piękne i długie włosy. Na instagramowym profilu Ewy znajdziemy dziś wiele zdjęć, zrobionych przez profesjonalnych fotografów w Korei, które zdobywają setki lajków. Ile kosztuje rok nauki? Tyle, ile nowy samochód osobowy Modelka bardzo podoba się komentującym – zarówno z Polski, jak i ze Wschodu. Wystarczy przytoczyć najpopularniejsze komentarze: „piękna”, „boska”, „wspaniała” – rozpływają się internauci. Dziennikarze „Faktu” ustalili też, ile kosztuje jeden semestr nauki na University Yonsei. To blisko 47 tys. złotych. Redakcja podaje, że jeden rok to aż trzy (a nie dwa – jak w Polsce) semestry, z czego najtańszy jest ostatni. Rok nauki kosztuje mniej więcej 110 tys. zł. „Super Express” podaje, że Ewa w social mediach nie ukrywa, że jest zakochana. „Jej wybrankiem jest rodowity Koreańczyk” – czytamy. instagramCzytaj też:

