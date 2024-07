Cała prawda o bankach spermy, oswajanie Trumpa i jesień Trzaskowskiego. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Nie wysyła się spermy do domu”. O tym, jak chronione są biorczynie, co kieruje dawcami i kto korzysta z czarnego rynku

nasienia, opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej Małgorzata Budziarska,ekspertka z kliniki leczenia niepłodności.

„Oswajanie Trumpa”. Niemieccy socjaliści Trumpa nie cierpią, ale wysyłają partyjną delegację na konwencję Republikanów w Milwaukee. Jaki kurs powinna w nowej sytuacji obrać Polska? Odpowiedzi szuka Jakub Mielnik.

„Jesień Trzaskowskiego”. Według informacji Joanny Miziołek, kierownictwo Platformy Obywatelskiej rozważa ogłoszenie kandydata na prezydenta już jesienią, zaraz po tym, jak zrobi to PiS. W grze jest tylko jedno nazwisko.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Trzy zasady dla koalicji”. – Orzeczenie z 2020 r. w sprawie aborcji wywołało efekt mrożący. Ale mamy minister Leszczynę i ministra Bodnara, więc niech to wreszcie odmrożą, zamiast domagać się aborcji na życzenie – tłumaczy w wywiadzie Elizy Olczyk Marek Sawicki, poseł PSL.

„Będą ukłony w stronę ludowców”. – Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach wzmocni pozycję PiS w polskiej polityce. A to oznaczać będzie ukłony w stronę ludowców – ocenia w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską prof. Rafał Chwedoruk, politolog.

„Seria nienawistnych zdarzeń”. Stanisław Karczewski i Piotr Borys stali się obiektami brutalnych ataków. – Zostałem przewrócony, wytrącono mi telefon z ręki – relacjonuje senator PiS. – Grożono mi śmiercią, zabójstwem członków mojej rodziny, zgwałceniem dzieci – mówi Piotr Borys, sekretarz stanu w MSiT. Więcej w tekście Magdaleny Frindt.

„Kaczyński kontra młoda reporterka”. – Wolność słowa nie jest dla dzieci – oświadczył Jarosław Kaczyński, za co może odpowiedzieć przed Komisją Etyki Poselskiej. Marcin Józefaciuk w tekście Magdaleny Frindt wyjaśnia, co stanowiło impuls do jego reakcji na zachowanie prezesa PiS.



„Sumienie PSL-u mam gdzieś”. – Tak przyglądam się ministrze równości Kotuli i mam przeczucia, że niedługo abdykuje ze stanowiska. Bo co z tego, że ona jest? Przecież nic nie może zrobić – zastanawia się Mariusz Kozak z programu „Gogglebox” w rozmowie z Wiktorem Krajewskim.

„Spór o »drugi Hamburg«”. Z planów budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu rząd nie rezygnuje, jednak lokalne władze mają szereg zastrzeżeń. – Liczymy na audyt tej inwestycji, tak jak robi się audyt CPK – zapowiada prezydent miasta Joanna Agatowska w tekście Piotra Barejki.

„Tusk nie zna Amerykanów”. – Logika działania Trumpa nie jest oparta na wspólnych wartościach, raczej na krótkoterminowych

interesach. On nie traktuje poważnie sojuszy – tłumaczy w wywiadzie Agatona Kozińskiego Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce.

„Można być Matką Teresą i mieć hejt”. – Zaczynałam od modelingu, wielokrotnie byłam traktowana przedmiotowo: „Modeleczka, która wymyśliła sobie studia teatralne” – wspomina w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz Joanna Opozda.

