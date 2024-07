Patryk Jaki: Wytrzymamy. Banda Tuska pójdzie siedzieć i żadna Unia im nie pomoże

– To wszystko, co robi Tusk i Bodnar, to największa zbrodnia na demokracji, tj. nadużywanie aparatu przemocy dla celów osobistej zemsty – mówi w wywiadzie dla „Wprost” Patryk Jaki, europoseł Suwerennej Polski. Jak dodaje, „banda Tuska” jeszcze trochę ludzi skrzywdzi, ale „wytrzymamy i przyjdzie czas sprawiedliwości”. – Pójdą siedzieć jako zorganizowana grupa przestępcza. Tym razem żadna UE im nie pomoże – ocenia.

Joanna Miziołek, „Wprost”: W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego jest wielu nowych posłów, wcześniej parlamentarzystów polskiego Sejmu. Jak będzie wyglądać praca w nowym rozdaniu? Patryk Jaki: To wszystko zawsze zależy indywidualnie od posła. Nie każdy potrafi się odnaleźć. Na pewno w tej kadencji Parlament Europejski będzie instytucją, która będzie miała najwięcej mocy w historii, dlatego że, siłą rzeczy,PE przejmuje coraz więcej kompetencji. W skrócie polega to na tym, że poprzez orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, PE wchodzi w nowe obszary poza traktatowe. Niedawno np. podjęto rozporządzenie, które obowiązuje w całej Unii Europejskiej, że teraz UE ma zatwierdzać szefów telewizji publicznej w poszczególnych krajach, mimo że nie ma do tego żadnej podstawy traktatowej. Tak samo zresztą, jeśli chodzi o organizację sądownictwa, czym już tym bardziej powiązaniem tej sprawy z kryterium tzw. praworządności. Władze UE w tej kadencji podejmą kolejną próbę przejęcia wszystkich kompetencji państw narodowych, ponieważ będzie procedowany nowy traktat. Więc dla państwa polskiego i jego reprezentantów jest tutaj dużo wyzwań. Natomiast czy dany poseł będzie potrafił konstruktywnie wziąć udział w tych wyzwaniach, to już zależy od niego. Teraz jest więcej polityków prawicy w PE. To znaczy, że Europarlament skręci w prawo?