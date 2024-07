W ciągu kilku tygodni las płonął dziewięć razy. Wysoka nagroda za wskazanie seryjnego podpalacza

W dziewięciu pożarach, jakie wybuchły na terenie gminy Żarki spłonęły trzy hektary lasu. Służby twierdzą, że ogień nie pojawił się tam samoistnie – ktoś podpala okoliczne lasy. Lokalne władze w porozumieniu z miejscowym nadleśnictwem zapowiedziały, że na osobę, która wskaże seryjnego podpalacza czeka 15 tysięcy złotych nagrody.

– Doszliśmy do wniosku, że miejsca pożaru zostały wcześniej przygotowane, więc ewidentnie to wskazuje na podpalenie – poinformował burmistrz miasta i gminy.



Jak czytamy na portalu tvn24.pl, do seryjnych podpaleń dochodziło na przełomie czerwca i lipca, na terenie wsi Kotowce w gminie Żarki. Serwis podaje, że pięć razy ogień pojawił się na terenie lasów państwowych, z kolei cztery raz pożar objął obszar lasów prywatnych.

Sumarycznie spłonęły trzy hektary lasów, które straż gasiła przy wykorzystaniu specjalistycznego samolotu.

W rozmowie z dziennikarzami Adam Zamora, burmistrz miasta i gminy Żarki powiedział, że po konsultacji z nadleśnictwem Złoty Potok władze doszły do wniosku, że „miejsca pożaru zostały wcześniej przygotowane, więc ewidentnie to wskazuje na podpalenie”.

Władze apelują o pomoc w znalezieniu sprawcy

– Wspólnie z nadleśnictwem właśnie wyznaczyliśmy nagrodę w tej sprawie, nagroda wynosi 15 tysięcy złotych. Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Żarki: jeżeli ktoś z państwa ma jakiekolwiek informacje odnośnie tego, to zapraszamy bezpośrednio do kontaktu do naszej gminy – mówił burmistrz.

Urząd Miasta i Gminy Żarki w mediach społecznościowych podał telefony kontaktowe, pod które należy zadzwonić z informacjami dotyczącymi podpalacza. „Nawet najmniejsza informacja, może przyczynić się do ustalenia tożsamości sprawcy i zapobieżenia incydentom w przyszłości. Zauważyłeś coś niepokojącego? Zadzwoń: tel.: 997; 112; (34) 329 11 70; (34) 314 80 36”- czytamy w poście zamieszczonym na Facebooku.

