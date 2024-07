Skandal w Bytomiu. Parafia musiała przyciszyć dzwony, powód zaskakuje

Mieszkający w okolicy parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach uskarżali się na zbyt głośne dźwięki bicia kościelnych dzwonów.

Ostatnich pomiarów hałasu dokonano w 2023 roku. Wtedy w jednym z dwóch punktów poziom dopuszczalnej głośności dźwięków został przekroczony o 8,6 decybela. Parafia przekazała teraz, że od 15 lipca dzwony przestaną bić.

W ogłoszeniach parafialnych na 14 lipca 2024 roku przekazano, że „ze względu na wydaną w stosunku do parafii decyzję administracyjną od jutra tj. 15.07 nie możemy korzystać z kościelnych dzwonów” – brzmi komunikat na stronie parafii.

Dzwony mogą bić. Ale ciszej

Decyzję miał wydać Prezydent Miasta Gliwice po prośbie gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wyłączenie organu – gminy Bytom ze sprawy. Okazuje się jednak, że wspomniana decyzja nie mówi o całkowitym zakazie używania dzwonów, ale jedynie o zmniejszeniu emisji emitowanego przez nie hałasu.

„Wydana przez Prezydenta Miasta Gliwice decyzja ustalająca dopuszczalne poziomy hałasu, nie zakazuje używania kościelnych dzwonów, jedynie zobowiązuje do dostosowania poziomów hałasu do konkretnych parametrów. Skrócenie czasu pracy, zmniejszenie częstotliwości bicia dzwonów w ciągu dnia lub przyciszenie dzwonów, powinno przyczynić się do dotrzymania nakazu nałożonego przedmiotową decyzją” – poinformował w komunikacie Urząd Miejski w Bytomiu.

