Media donoszą o identyfikacji ciała Jacka Jaworka. Prokuratura zabrała głos

Jak ustalili nieoficjalnie dziennikarze kilku redakcji (m.in. TVN24 i „Gazety Wyborczej”), wyniki badań DNA wykazały, że zwłoki, jakie znaleziono w piątek około godziny 6 rano należą do Jacka Jaworka. Portal Fakt24 postanowił zaczerpnąć informacji u oficjalnych źródeł. Okazało się, że policja i prokuratura nie potwierdzają doniesień medialnych i każą uzbroić się w cierpliwość.

Odnalezione ciało to poszukiwany Jacek Jaworek?

Na ciało z raną postrzałową głowy natknął się przypadkowy mężczyzna. Zwłoki znaleziono zaledwie kilka kilometrów od domu, w którym trzy lata temu doszło do potrójnego morderstwa. Podejrzanym o dokonanie zbrodni był właśnie Jacek Jaworek.

– Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zleconej przez prokuratora. Na miejscu zabezpieczyliśmy wszelkie ślady, które w toku dalszego postępowania pozwolą ustalić okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną są to zwłoki mężczyzny o nieustalonej tożsamości. Pracujemy nad tym, by ustalić personalia denata – mówiła „Faktowi” jeszcze w piątek kom. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.

– Nie możemy potwierdzić ani zaprzeczyć, że to zwłoki poszukiwanego Jacka Jaworka. Zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie badania identyfikacyjne DNA, które to wyjaśnią – dodawał tego samego dnia prok. Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Kiedy oficjalna informacja w sprawie identyfikacji zwłok?

– Nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie, nie dysponujemy żadną opinią biegłych. Sytuacja od wczoraj się nie zmieniła – zapewniał w sobotę prok. Ozimek. Dziennikarze Faktu24 podkreślali, że w jego głosie słychać było wyraźną irytację. Podobnie sprawę komentowała rzeczniczka śląskiej policji.

Dziennikarze ustalili, że wyniki wstępnych ekspertyz ciała mają być znane we wtorek, 23 lipca. Dopiero wtedy odbędzie się też sekcja zwłok mężczyzny.

Czytaj też:

Nie tylko Jacek Jaworek. Kilkudziesięciu Polaków na liście poszukiwanych przez InterpolCzytaj też:

Grzegorz Borys jak Jacek Jaworek? Były policjant: Podejrzewam, że skończy w ziemiance