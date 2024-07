Uciążliwe żniwa. Mieszkańcy wsi o pomoc proszą policję, „to wznieca zatargi”

Krzysztof Grabowski, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Rolniczej i wicemarszałek wielkopolski zaapelował o rozwagę podczas alarmowania policji z powodu nocnych prac głośnych maszyn rolniczych. Podkreślił, że „to wznieca zatargi sąsiedzkie”.

Rolnicy rozpoczęli najważniejszy i najbardziej intensywny czas w ciągu roku. Wicemarszałek Grabowski zaapelował o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i rozwagi w trakcie żniw. „Zachowajcie szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnem, maszynami do zbioru słomy czy siana oraz podczas transportu płodów rolnych” – mówił. Odniósł się tym samym do liczby wypadków, jakie miały miejsce w minionym roku.

Jak podał RMF 24, w 2023 roku oddział KRUS w Poznaniu otrzymał ponad 1,2 tysiąca zgłoszeń w sprawie zdarzeń, do jakich doszło podczas pracy rolniczej.

Krzysztof Grabowski apeluje. „Wykażmy się wyrozumiałością”

Wicemarszałek wielkopolski zaapelował także do mieszkańców wsi, którzy nie zajmują się rolnictwem. Poprosił, by nie utrudniać zbiorów i nie wzywać policji z powodu nocnych hałasów, jakie generują pracujące maszyny. Jego zdaniem takie zgłoszenia „wzniecają zatargi sąsiedzkie”.

– Wykażmy się w czasie prac żniwnych szczególną wyrozumiałością – mówił Krzysztof Grabowski.

Podkreślił jednocześnie, by nie spuszczać z oczu dzieci, które podczas żniw mają wakacje. Zaznaczył, że najmłodsi nie powinni mieć dostępu do maszyn rolniczych, gdyż może to okazać się dla nich śmiertelnie niebezpieczne.

