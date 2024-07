Mocna reakcja matki pięcioraczków z Horyńca. „Polska krytykująca się uaktywniła”

Dominika Clarke regularnie zamieszcza w swoich mediach społecznościowych nagrania, które pokazują, jak wygląda życie pięcioraczków z Horyńca. „Od rana pełna energii, a wy?” – napisała w opisie do jednego z filmów, gdzie widać jak tańczy. „W naszej rodzinie lubimy tańczyć – czasem z radości czasem z nudów” – kontynuowała, wstawiając kolejne wideo.

„Jak tam wasza niedziela? U nas od rana naleśniki i tańce” – skomentowała Polka mieszkająca w Tajlandii w kolejnym nagraniu. Jak się okazało, nie wszystkim spodobało się zachowanie Dominiki Clarke. „Po zamieszczeniu krótkich filmików z moim jakże wspaniałym tańcem, Polska krytykująca się uaktywniła. Taniec kochani jest dobry na wszystko, nie chcesz, nie oglądaj” – wyjaśniła w najnowszym filmie matka pięcioraczków z Horyńca. Do widea dołączyła piosenkę „Tańcz głupia tańcz”.

Pod tym wyznaniem pojawiło się wiele głosów osób, które stanęły w obronie Polki. „Jeszcze się taki nie urodził, co by każdego zadowolił. Ludzie, zawsze znajdą się tacy, którzy będą pluć jadem, by tylko dopiec komuś...nie przejmować się, bo szkoda nerwów na takie osoby” – podkreśliła jedna z obserwujących.

„Serio? Komuś przeszkadza, że człowiek ma rano energię do tańca?? I się wygłupia z dziećmi i z mężem??? Jak bardzo trzeba być sfrustrowanym, żeby się nie uśmiechnąć, tylko krytykować?” – dodała inna internautka. „Nie ma co się przejmować, niektórzy mają kij w d**** i nie potrafią się wyluzować. Tańcz, śmiej się, wygłupiaj ile sił i miej w d**** głupie komentarze” – podsumowała kolejna osoba.

