W sieci pojawiło się zdjęcie, które ma przedstawiać zakrwawione zwłoki znalezione w Dąbrowie Zielonej (woj. śląskie). Według internautów to ciało Jacka Jaworka. — Jeżeli potwierdzi się, że są to zdjęcia z miejsca zdarzenia, to wszczęte zostanie śledztwo w tej sprawie, które będzie dotyczyło ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego — stwierdził w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.



