W Dąbrowie Zielonej huczy od plotek na temat Jacka Jaworka. „Po co teraz miał wrócić?”

Dziennikarze Onetu odwiedzili Dąbrowę Zieloną, w której w ubiegłym tygodniu odnaleziono zwłoki z raną postrzałową. We wsi położonej 30 kilometrów na wschód od Częstochowy miał rzekomo pojawić się Jacek Jaworek, który unikał policyjnego pościgu przez trzy lata.

Zmarły z Dąbrowy Zielonej to Jacek Jaworek?

Ciało mężczyzny znaleziono w altance dużego rekreacyjnego obiektu, na którym znajduje się boisko piłkarskie, plac zabaw i scena do plenerowych występów. Obok znajduje się szkoła podstawowa w remoncie, plebania i kościół. To centralny punkt wsi, w którym często zbiera się lokalna młodzież.

Już ten fakt daje do myślenia mieszkańcom, którzy podkreślają, że nie słyszeli dwóch strzałów, o których donoszono w policyjnych komunikatach. Spekulacje podsyca też fakt, że kamera monitoringu skierowana w to miejsce zepsuła się akurat w dniu, w którym była najbardziej potrzebna.

– Przecież to jest huk. W takiej spokojnej, cichej miejscowości jak nasza, każdy wie, jak jedzie wóz strażacki, wygląda z okna, jak policja przejeżdża na sygnale, a co dopiero jakby ktoś strzelał w centrum wsi. Tymczasem nikt nic nie słyszał – mówiła Onetowi jedna z mieszkanek Dąbrowy Zielonej.

Dodawała, że brak monitoringu z samego zdarzenia jest „śmieszny i podejrzany zarazem”. Podkreślała, że urzędnicy często telefonują w sprawie bałaganu, zostawionego w okolicy przez młodzież. Monitoring działa w takich wypadkach bez zarzutu. – Ale najważniejszego wydarzenia w historii tej wsi... nie nagrał – stwierdzała kobieta.

Prokuratura: Śledztwo na wczesnym etapie

– Mamy zabezpieczone wiele nagrań z różnych systemów monitoringu — podkreślał w rozmowie z Onetem prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. — Czy mamy to konkretne nagranie, z altanki, o które pan redaktor pyta, nie potrafię jednak powiedzieć. Cały czas te nagrania analizujemy – dodawał.

– Nasze śledztwo jest na wczesnym etapie, gdzie nie wykluczamy żadnej hipotezy. Wstępnie prowadzimy je wokół samobójstwa, ale może się okazać za jakiś czas, że zmienimy kwalifikację prawną tego zdarzenia na morderstwo. Na razie mało co jednak wskazuje, by taki scenariusz był możliwy – podkreślał urzędnik.

W Dąbrowie Zielonej mnożą się teorie spiskowe

Wciąż trwa oczekiwanie na wyniki badań DNA, które mają potwierdzić tożsamość zmarłego. Wiadomo, że okazano zwłoki siostrze Jacka Jaworka, która z powodu obrażeń twarzy denata nie była pewna, czy to jej poszukiwany krewny. Do sieci wyciekło zdjęcie, ukazujące przedmiotowe ciało. Jedna z mieszkanek wsi, która wcześniej nie wierzyła w śmierć Jaworka, wycofała swoje słowa po ujrzeniu tego widoku.

Wśród lokalnych mieszkańców pojawiają się przeróżne teorie. Nawet te zakładające, że zmarły jest poszukiwanym przestępcą, nie wykluczają spiskowych rozwiązań. Starszy mężczyzna rzekomy powrót Jaworka po latach nazywa wprost – „niedorzecznym”. Wiele osób podkreśla, że ktoś musiał pomagać zbiegowi przez trzy lata. W pewnym momencie ta osoba mogła się rozmyślić i upozorować samobójstwo.

Teoria o pomocniku jest jedną z najpopularniejszych. — W lesie na pewno nie przebywał cały ten czas. To nie był Rambo, by przeżyć trzy zimy w takim miejscu. Ale na wsi też się nie pokazywał. Ktoś mu musiał więc donosić jedzenie ze sklepu – mówił jeden z sąsiadów domu, w którym przed trzema laty doszło do zbrodni.

— Czy jeśli okaże się, że to on, to nam tu wszystkim ulży? I tak i nie — dodaje ktoś inny ze wsi Borowiec, gdzie doszło do zabójstwa w 2021 roku. — Z jednej strony tak, bo nie będzie już z tyłu głowy myśli, że morderca gdzieś tu się w pobliżu kręci. Ale też pozostanie pytanie: kto mu pomagał i ono ludziom zostanie na lata – mówił.

