Nagły zwrot ws. ataku nożownika w Warszawie? „Dopuścili się przestępstwa”

W poniedziałek 22 lipca policjanci otrzymali informację o awanturze z udziałem nożownika w Lesie Bródnowskim. 25-letni mężczyzna ranił nożem dwóch 15-latków. Na pomoc rannym nastolatkom ruszył znany ratownik medyczny Marcin „Borkoś” Borkowski, który był w tym czasie na spacerze z dziećmi. Jeden z chłopców miał ranę kłutą pod lewą ręką i dwie dziury w okolicy żeber, a drugi miał ranione prawe ramię.

Warszawa. Atak nożownika w Lesie Bródnowskim. Zatrzymano obcokrajowca



Po ataku napastnik uciekł, gubiąc po drodze telefon, czapkę, paczkę papierosów i klucze do mieszkania. Po godzinie mężczyzna trafił w ręce służb. Funkcjonariusze przywieźli psa tropiącego. Według nieoficjalnych doniesień „GW” nożownik to obcokrajowiec. Pochodzi z Uzbekistanu i pracuje dla jednej z firm oferujących dowóz jedzenia. Z kolei poszkodowani zostali Ukraińcy. W lesie byli w towarzystwie znajomych, którzy nie odnieśli obrażeń.

Miejski Reporter informował, że nastolatkowie byli w wieku od 13 do 15 lat. „Policjanci w bliskiej okolicy znaleźli zakopane przez nastolatków niebezpieczne przedmioty, w postaci pałki teleskopowej, scyzoryka oraz innych przedmiotów. Aktualnie motyw ataku nie jest zanany” – napisał w swojej relacji dziennikarz zajmujący się warszawskimi wydarzeniami.

Nożownik ranił dwóch 15-latków w Warszawie. Zatrzymano cztery nowe osoby

Warszawska policja we worek poinformowała w mediach społecznościowych, że „w związku z wczorajszym zdarzeniem w lesie przy ulicy Głębockiej 15, poza 25-letnim mężczyzną, funkcjonariusze zatrzymali również inne cztery osoby obecne na miejscu w chwili zdarzenia”. „Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że dopuściły się one przestępstwa na 25-latku” – dodano.

