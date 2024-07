Sikorski z apelem do Dudy po żądaniach Magierowskiego. „A tacy byli pobożni i patriotyczni”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce zmian kadrowych w polskiej placówce dyplomatycznej w USA. Po szczycie NATO do kraju został wezwany Marek Magierowski. Dyplomata wysłał do resortu pismo z propozycją porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy.

Marek Magierowski żąda rekompensaty od MSZ

Zaproponował, aby MSZ wypłacił mu 346 470 zł oraz 137 340 dolarów, co oznacza, że Marek Magierowski chce od państwa blisko milion złotych. Skąd ta kwota? Dyplomata założył, że sprawowałby swoją funkcję przez pełne cztery lata, a więc niemal do końca listopada 2025 roku. Uznał, że ponieważ został wezwany do kraju wcześniej, należy mu się rekompensata.

MSZ twierdzi, że żądania Marka Magierowskiego nie mają żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. W krótkim oświadczeniu zaznaczono, że ministerstwo nie rozważa takiego porozumienia. Stanowczo podkreślono, że „nie istnieje żaden tryb rekompensaty dla dyplomatów wzywanych do kraju, a zgodnie z istniejącymi uregulowaniami otrzymują wynagrodzenie wynikające z powołania”. Dodano, że „odwołani dyplomaci przez trzy miesiące otrzymują równowartość wynagrodzenia w złotówkach”.

Radosław Sikorski ostro o żądaniach Marka Magierowskiego

Do żądań ambasadora odniósł się również Radosław Sikorski. „Pisowscy propagandyści i dyplomaci wyceniają swoje usługi na setki tysięcy złotych. A tacy byli pobożni i patriotyczni. Czy swoją walkę z elitami muszą zawsze uprawiać za publiczne pieniądze?” – dopytywał minister spraw zagranicznych we wpisie w mediach społecznościowych.

Przy okazji szef polskiej dyplomacji wystosował apel do Andrzeja Dudy. „W związku ze skandalicznym żądaniem ambasadora Marka Magierowskiego wobec skarbu państwa o nienależną rekompensatę w wysokości prawie miliona złotych ponawiam mój wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o jego odwołanie z placówki w Waszyngtonie” – napisał Radosław Sikorski.

