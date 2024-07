KO i Konfederacja mają ogromne powody do radości. Najnowszy sondaż nie zostawia złudzeń

Za nami gorący polityczny okres. W ciągu zaledwie pół roku w Polsce trzykrotnie odbyły się wybory – parlamentarne, samorządowe oraz europejskie. W najbliższym czasie będziemy mogli nieco odetchnąć od kampanijnych emocji. Mimo tego, sondażownie na bieżąco sprawdzają, jak kształtuje się poparcie dla poszczególnych formacji politycznych.

Sondaż. KO sporo przed PiS

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Research Partner na panelu badawczym Ariadna wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to najlepszy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chciałoby zagłosować 30,7 proc. respondentów. Dokładnie taki sam wynik formacja odnotowała w jesiennych wyborach w 2023 roku.

Wynik niższy o niespełna 2 punkty procentowe odnotowałaby Zjednoczona Prawica, . którą popiera 29,7 ankietowanych. W porównaniu z wynikami wyborów parlamentarnych jest to spadek o ponad 5 punktów procentowych.

Konfederacja „trzecią siłą”

Już na początku czerwca sondaże przed wyborami do Parlamentu Europejskiego pokazywały wzrost poparcia dla Konfederacji. Obecne wyniki potwierdzają silną pozycję tego ugrupowania i pokazują poparcie na poziomie 12 proc. (7,1 proc. głosów w wyborach).

Powodów do zadowolenia nie ma Trzecia Droga. Koalicja Polski 2050 i PSL uzyskała w sondażu poparcie w wysokości 8,6 proc. (w wyborach było to 14,4 proc.). Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Lewicy, na których chciałoby zagłosować 8,3 proc. badanych.

Prawie 8 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Nadal jednak zainteresowanie wyborami jest bardzo wysokie. 77 proc. respondentów zadeklarowało, że poszłoby do urn (w tym 56,4 proc. respondentów odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach „zdecydowanie tak”, a 20,6 proc. „raczej tak”).

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 19.07-22.07.2024, na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

Paweł Kukiz zapowiada nową siłę. „Pomiędzy PiS-em a Konfederacją”Czytaj też:

Andrzej Duda obraził się na policję. Tak chce się odegrać za wejście do Pałacu