Poseł KO dokonał coming outu. „Jestem homoseksualistą i singlem z wyboru”

Marcin Józefaciuk przez lata był nauczycielem oraz dyrektorem jednej z łódzkich szkół. W jesiennych wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła. Do Sejmu dostał się z list Koalicji Obywatelskiej. Teraz polityk zdobył się na szczere wyznanie. – Jestem przedstawicielem społeczności LGBTQ+. Podobają mi się chłopcy, a raczej mężczyźni, czyli jestem homoseksualistą. Nie pierwszy raz o tym mówię, ale tego w sieci nie można przeczytać – wyznał Marcin Józefaciuk.

Marcin Józefaciuk dokonał coming outu

Polityk podkreślił, że kilka razy mówił już o swojej orientacji seksualnej, jednak tych informacji nie ma w sieci. – Nie powiem, że to dobrze czy źle, bo myślę, że nie powinniśmy tak mocno zajmować się tym, z kim zasypiamy, bylebyśmy się wysypiali dobrze. Po drugie są takie sfery, które jednak powinny zostać nietknięte. One nie są ani pozytywne, ani negatywne, póki komuś nie szkodzą. Co komu do tego, kto mi się podoba? – dopytywał.

Pytany o swoje życie prywatne odparł, że był w kilku związków, ale nie odpowiadała mu liczba ludzi. – Chodzi o to, że wracając do domu, powinienem jednak zająć się kimś jeszcze. Może nie poczułem jeszcze tego czegoś — dlatego zdecydowałem się pozostać singlem – wyjaśnił.

Poseł KO szczerze o życiu prywatnym polityków

Poseł Koalicji Obywatelskiej przyznał, że ma świadomość, że po swoim coming oucie zostanie zaszufladkowany. – Niektórzy zostają ciągle w ukryciu, w cieniu. Niektórzy wychodzą z szafy. W Sejmie nie jest to duży temat, bo osoby, które mogłyby zaatakować, mają o wiele więcej za uszami. Nie ruszają tego tematu, bo same nie chcą, żeby im przypominano niektóre rzeczy, które oficjalnie zrobili i są na to dowody – powiedział.

Marcin Józefaciuk zapewnił, że zawsze wspierał środowisko LGBT. – Oczywiście są osoby, które uderzając w środowisko LGBT, chcą coś uzyskać lub w ten sposób szukają dojścia do polityki. To są osoby, które robią bardzo złą robotę i dlatego mówi się o ideologii – ocenił.

Czytaj też:

Giertych powinien złożyć mandat? Dwaj koledzy z partii zajęli różne stanowiskaCzytaj też:

Niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Nowa posada Morawieckiego, niespełniona obietnica Tuska