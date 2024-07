Gwałt zbiorowy w centrum Paryża. Polskie MSZ reaguje na szokujące doniesienia

Około 5 nad ranem w pobliżu słynnego Moulin Rouge do baru „Dounia” weszła roztrzęsiona Australijka. Kobieta płakała i miała podartą sukienkę, odwróconą na lewą stronę. Jak wyjaśniała, padła ofiarą gwałtu. Wiadomo, że 25-latka została napadnięta przez grupę mężczyzn. Zeznała, że „ich wygląd sugerował, iż mogli pochodzić z Afryki”.

Zbiorowy gwałt w Paryżu

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać przerażoną, skuloną 25-latkę, która prosi o pomoc. Personel oraz klienci początkowo nie rozumieli jej zachowania, a bariera językowa nie ułatwiała sprawy. Pokrzywdzona kobieta dawała znać gestami, że do lokalu wszedł jeden z jej oprawców. Rzekomy gwałciciel podszedł nawet do ofiary, poklepał ją po plecach i złożył swoje zamówienie.

Dopiero po pewnym czasie ludzie w lokalu zrozumieli, że czym mają do czynienia. Wezwano policję, a jeden z gości próbował zatrzymać rzekomego sprawcę. Podejrzanemu udało się jednak uciec. Paryska policja zapewniła, że „zrobi wszystko, by jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości”.

MSZ o bezpieczeństwie w Paryżu

Dziennikarze „Faktu” postanowili zapytać polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o kwestie bezpieczeństwa w Paryżu w przeddzień rozpoczęcia igrzysk olimpijskich. — Sprawy nie komentuję, bo jedynym komentarzem na tego rodzaju zdarzenia może być najwyższe potępienie i współczucie dla ofiary – mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński, odnosząc się do gwałtu.

— Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych obywateli, wielu naszych kibiców chciałoby na żywo oglądać tę imprezę. Zachęcamy w związku z tym do zaglądnięcia na stronę internetową ministerstwa, gdzie pojawiają się wszelkie aktualne ostrzeżenia dotyczące różnych krajów, różnych sytuacji, jakie tam panują i różnych zachowań, jakie są tam tolerowane i nietolerowane – kontynuował.

MSZ w związku z igrzyskami stworzył specjalny poradnik dla kibiców, dostępny na stronie internetowej resortu. – W tym poradniku możemy się dowiedzieć rzeczy ważnych dotyczących samej Francji, samych zawodów, ale również znajdują się tam różnorodne ostrzeżenia, informacje, jak należy się zarejestrować w systemie Odyseusz, który ułatwia późniejsze poszukiwania. Tam na bieżąco również informujemy o ograniczeniach, strefach kibica, o zagrożeniach itd. – podkreślał.

Kibiców niepokoją zwłaszcza informacje o podwyższonym ryzyku zamachów terrorystycznych lub zamieszek. Rzecznik MSZ nie miał tutaj jasnej odpowiedzi. – Mamy nadzieję, że władze francuskie dopełniły wszystkiego, aby te igrzyska były bezpieczne. Oczywiście nie można niczego przewidywać wcześniej, ale wierzymy, że jak zawsze będą to igrzyska, których celem jest sport i spotkania ludzi z całego świata. Aczkolwiek pamiętamy z innych igrzysk, że zdarzały się różne sytuacje – zaznaczył.

