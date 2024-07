To niezwykle stworzenie można spotkać tylko w jednej części Polski. Leśnicy mieli szczęście

Piękne stworzenie, o którym studio LP realizuje właśnie materiał filmowy dla Instytutu Badawczego Leśnictwa, można spotkać dziś głównie na terenie północno-wschodniej Polski, w okolicy Puszczy Knyszyńskiej. Fotografię na Facebooku leśnicy opublikowali 25 lipca.

Niezwykły motyl, którego łatwo rozpoznać. To jeden z najbardziej zagrożonych gatunków w Europie

Chodzi o szlaczkonia szafrańca. „To gatunek jednego z najrzadszych motyli dziennych w Polsce. (...) Właśnie kończymy ostatnie zdjęcia do filmu z jego udziałem w roli głównej. Tym razem skupiliśmy się na drugim w tym roku pokoleniu gąsienic, które intensywnie żerują na roślinie żywicielskiej, czyli szczodrzeńcu ruskim [Chamaecytisus ruthenicus – red.]. Film realizujemy dla Instytutu Badawczego Leśnictwa, a na planie zdjęciowym zawsze towarzyszy nam grupa naukowców” – informują leśnicy.

Jak czytamy w serwisie siedliska.gios.gov.pl, szlaczkoń jest stosunkowo duży. Może osiągnąć nawet 46 centymetrów, jeśli chodzi o rozpiętość skrzydeł. Wielu internautów wskazuje, że można go łatwo rozpoznać, dzięki jego charakterystycznemu wyglądowi. Ma bowiem żółte ubarwienie. Zdaniem ekspertów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska niektórzy mylą go jednak z pokrewnym gatunkiem – szlaczkoniem sylwetnikiem (Colias croceus).

Motyl z najlepszym słuchem żyje na terenie Polski?

W kontekście motyli żyjących na terenie Polski warto opowiedzieć o jednej ciekawostce. Przed laty badacze chcieli sprawdzić, który z motyli ma najlepszy słuch. Zespół naukowców z Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow ustalił, że ma go barciak większy (Galleria mellonella), który żyje między innymi w obrębie pasiek. Jest on w stanie przetworzyć dźwięk o częstotliwości do 300 kHz (herców).

Dlaczego został wyposażony w aż tak czuły narząd słuchu? Najprawdopodobniej wykształcił go, aby przeżyć. Jego naturalnym wrogiem są nietoperze, które emitują sygnały echolokacyjne od 11 do nawet 212 kHz. Tymczasem ludzkie ucho jest w stanie usłyszeć częstotliwość dźwięku do zaledwie 20 kHz.

