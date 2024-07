Hołownia pod presją. „Tusk go wepchnął w rozgrywkę, której nie udźwignął”

Lewica chce w nowym sezonie politycznym ponowić próbę głosowania nad liberalizacją przepisów aborcyjnych. PiS szykuje projekty, które mają uzmysłowić Polakom, że obecny rząd nie dba o ich portfele. Trzecia Droga podejmie próbę realizacji swojego flagowego pomysłu czyli obniżenia składki zdrowotnej, żeby zatrzeć nieprzyjemne wrażenie po odrzuceniu m.in. głosami PSL, ustawy o depenalizacji aborcji. Co wyniknie z tych planów?

W poszukiwanie idealnego kandydata

Największa partia opozycyjna znajduje się w trudnej sytuacji, bo nieustannie jest atakowana aferami z okresu swoich rządów. Obóz rządzący taśmowo składa wnioski do prokuratury z podejrzeniem o popełnieniu przestępstwa oraz bez drgnienia powieki uchyla immunitety kolejnym politykom Zjednoczonej Prawicy. Czy w wyniku tej akcji ktokolwiek trafi za kratki? To jest trudne do przesądzenia ale wielu będzie ciąganych po całej Polsce – od prokuratury, do prokuratury. Media nieustanie będą opisywały postępy w sprawach, co nie będzie tworzyło miłego klimatu wokół Zjednoczonej Prawicy.