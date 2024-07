Niespodziewany wniosek w Sejmie. Posłowie zaczęli klaskać i śpiewać

– Wnoszę o to, by najbliższe 16 dni było bez polityki. Aby były to dni olimpijskiej radości. Bawmy się sportem. Z polskiego Sejmu dla naszej reprezentacji zaś życzenia: powodzenia Panie i Panowie – mówił poseł Polski 2050 – Trzeciej Drogi Tomasz Zimoch z sejmowej mównicy.

Po chwili wszyscy posłowie bez względu na barwy partyjne wstali ze swoich miejsc, zaczęli klaskać, a część z nich zaczęła śpiewać Polska, Biało-Czerwoni.

Wkrótce więcej informacji