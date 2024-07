Andrzej Duda skradł show przez trik z piłkami. To był dopiero początek. „Wow, ale czad!”

Andrzej Duda poleciał do Paryża, aby wziąć udział w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich i na żywo przyglądać się zmaganiom polskich reprezentantów, m.in. naszych siatkarzy i siatkarek. Prezydent otworzył także w Paryżu Dom Polski. – To specjalne miejsce, w którym będzie prezentowana Polska, historia polskiego ruchu olimpijskiego i polskiego sportu – podkreślił.

Andrzej Duda wykonał trik z piłkami. To był dopiero początek

Prezydent, który jest znany z zamiłowania do sportu, znalazł także chwilę na krótką koszykarską zabawę. Piotr Grabowski rzucił głowie państwa wyzwanie – zastanawiał się, czy da radę wykonać efektowny wsad do kosza. Andrzej Duda natychmiast chwycił piłkę, jednak trafienie ominęło kosz. Prezydent jednak się nie poddawał, spróbował ponownie i tym razem zaliczył celny rzut. – Kiedyś z drużyną naszej szkoły wygraliśmy mistrzostwo Krakowa – skomentował.

Chwilę później Andrzej Duda postanowił spróbować swoich sił w koszykarskim triku. Tym razem towarzyszył mu trener Kacper Lachowicz. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak Andrzej Duda trzyma na długopisach dwie kręcące się piłki. Po chwili prezydent sięgnął po prywatny smartfon i zaczął pokazywać polskim sportowcom zdjęcia. – Wow, ale czad! Zatoka Pucka. Ale szacun, naprawdę – stwierdził Kacpa.

Andrzej Duda pokazał zawartość prywatnego smartfona



Jeden z dziennikarzy postanowił zapytać słynnego koszykarskiego trenera, co takiego zobaczył w telefonie prezydenta. – Prezydent pokazał nam zdjęcia z nauki jazdy. To jest taki wake, ale jakby na specjalnym wysięgniku, w efekcie czego jedzie się około metr nad wodą. Szczerze mówiąc nawet nie wiem, jak to działa. Super było to, że sam się z siebie śmiał, mówiąc że najpierw ileś razy musiał się umoczyć w wodzie, żeby nauczyć się na tym stać – opisywał sportowiec.

W ubiegłym roku Andrzej Duda pochwalił się w mediach społecznościowych, że próbował swoich sił w nowym sporcie wodnym – wingfoilu. Zapewne to właśnie te zdjęcia pokazał koszykarzom.

Kacper Lachowicz podkreślił, że „jako trener dziękuje prezydentowi za te słowa, że się uczy, bo jego zdaniem jako społeczeństwo zamiast się śmiać, powinniśmy zrozumieć jedną rzecz”. – Jeśli ktoś, kto piastuje urząd głowy państwa, abstrahując tu od prywatnych poglądów, mówi że to nie jest wstyd się uczyć, podnosi bardzo ważny temat: nigdy nie jest za późno się uczyć i bez względu na wiek nie powinniśmy się wstydzić wykonywać czegoś, co początkowo nam nie wychodzi – ocenił.

